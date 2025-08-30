Работник пострада тежко и над 100 крави изгоряха край Лясковец

Над 100 крави са изгорели, а един човек е със 70 процента изгаряния след пожар, избухнал във ферма край Лясковец, съобщи кметът на града Васил Христов.
Запалили са се бивши птичарници в местността "Гладнира", които сега се използват за отглеждане на говеда. Пострадалият е работил във фермата, когато огънят е пламнал.
На място са били изпратени шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица. Още в петък вечерта огънят е бил локализиран, но въпреки това има тежко пострадал човек и над 100 изгорели животни.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват.
За последното денонощие са ликвидирани общо 124 пожара, съобщава МВР. Огнеборците са се отзовали на общо 171 сигнала за произшествия.
Възникнали са 19 пожара, причинили материални щети, седем от които в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 105 пожара, от които 59 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един – стърнища.
Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които осем са при катастрофи. Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.
Това е пълно безумие. Пълно безхаберие и липса на елементарна организация. Преди христа сигурно са живели по-организирано.
Защо не са пуснали горките животни да избягат от огъня. Ужасна трагедия. И човек е пострадал...