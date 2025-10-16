Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и
предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост", коментира президентът Румен Радев в четвъртък.
Държавният глава визира изявата на Бойко Борисов преди два дни, в която той заговори за необходимостта от преформатиране на управлението и включването на "ДПС-Ново начало" в него. Оттогава парламентът и правителството не заседават.
"Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук", добави Радев.
Във вторник Борисов поиска смяната на Наталия Киселова като председател на НС и ново правителство.
"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика", коментира Радев.
По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
раболепието на Медиапул към пРЕЗИДЕНТА можеше да се изтърпи, ако бяха някой официално рускофилски сайт, но да вземаш пари от всички въз можни западни проекти и фондации, за да рекламираш човека на Решетников, как се нарича
Хайде обясни ми каква алтернатива на тия двамата е ППДБ, като те псуват непрекъснато Свинята, а не изричат и една лоша дума за Гадев? Като внасят вот на недоверие заедно с мунчовите мекерета Ивилина и Руди Гела, бранят Гадев, отказвайки да гласуват за премахване на ДАНС от лапите му.Не сте никаква алтернатива на двамата, а сте част от бандата на Гадев.
Това путинско плашило мунчо се бои да подаде оставка и да направи партия, защото ще бъде размазан.ДАНС вече изобщо не го признава и той самият изрева оня ден, че не му дават информация, а що за президент е тоя, който няма власт над службите?И днес Шиши го призова да даде оставка, ако има воинска доблест, а да не прави тайно партия, но мунчо няма доблест.Той е дегенерат.
Разните проститу.олози се опитват да внушат тезата, че пред българина стои изборът "Или Свинята или Гадев", опитвайки се да елиминира ПП - ДБ от обществено - политическото внимание като алтернатива. Тази теза идеално обслужва статуквото, чиито представители са Гадев и Свинята. На Гадев е изключително изгодно да използва наглата, корумпираната и противна Свиня като спаринг партньор , за да печели симпатии, както и Свинята да използва путлерофила Гадев като се прави на евроатлантик - спасител. Не се връзвайте на опорките " Бой се от Свинята ,почитай Гадев" и обратното. И двамата са страна на една и съща монета - червеното мафиотско статукво.
Тиквата и без това е бесен на мунчо, сега след тия обидни думи на нищожеството мунчо, който го изкарва слуга на Шиши, няма да пропусне случая да си го върне.Това отвратително същество, което не е дори "плод - зеленчук", а свиня, грухтяща в кочината си, трябва да си го получи най-после, защото вече е нетърпимо.Тиквата и Шиши с общи усилия ще заколят прасето мунчо, защото достатъчно го търпяха.
раболепието на Медиапул към пРЕЗИДЕНТА можеше да се изтърпи, ако бяха някой официално рускофилски сайт, но да вземаш пари от всички въз можни западни проекти и фондации, за да рекламираш човека на Решетников, как се нарича
Е, кво лошо има в имитациите на никове?И аз имитирам един путински подчовек, хаха.
Двама ще са говорителите, тя ще е втората, официалният ще е Дудука.Срамно е раболепието на тоя сайт към мунчо.
Т.р.о.л Имитатор на никове. ОПГ " Мутра и свиня". Активираха ли те?:)
браво, браво, днеска са даже ДВЕ статиите за Радев, направо почнете да го показвате сутрин,обед и вечер.Госпожа Стояна медиапулова готви ли се да му стане говорител?Като спечели премиерския пост
Хайде обясни ми каква алтернатива на тия двамата е ППДБ, като те псуват непрекъснато Свинята, а не изричат и една лоша дума за Гадев? Като внасят вот на недоверие заедно с мунчовите мекерета Ивилина и Руди Гела, бранят Гадев, отказвайки да гласуват за премахване на ДАНС от лапите му.Не сте никаква алтернатива на двамата, а сте част от бандата на Гадев.
Това путинско плашило мунчо се бои да подаде оставка и да направи партия, защото ще бъде размазан.ДАНС вече изобщо не го признава и той самият изрева оня ден, че не му дават информация, а що за президент е тоя, който няма власт над службите?И днес Шиши го призова да даде оставка, ако има воинска доблест, а да не прави тайно партия, но мунчо няма доблест.Той е дегенерат.
Абсолютно. Играят групово театър за наивници.
Разните проститу.олози се опитват да внушат тезата, че пред българина стои изборът "Или Свинята или Гадев", опитвайки се да елиминира ПП - ДБ от обществено - политическото внимание като алтернатива. Тази теза идеално обслужва статуквото, чиито представители са Гадев и Свинята. На Гадев е изключително изгодно да използва наглата, корумпираната и противна Свиня като спаринг партньор , за да печели симпатии, както и Свинята да използва путлерофила Гадев като се прави на евроатлантик - спасител. Не се връзвайте на опорките " Бой се от Свинята ,почитай Гадев" и обратното. И двамата са страна на една и съща монета - червеното мафиотско статукво.
Тиквата и без това е бесен на мунчо, сега след тия обидни думи на нищожеството мунчо, който го изкарва слуга на Шиши, няма да пропусне случая да си го върне.Това отвратително същество, което не е дори "плод - зеленчук", а свиня, грухтяща в кочината си, трябва да си го получи най-после, защото вече е нетърпимо.Тиквата и Шиши с общи усилия ще заколят прасето мунчо, защото достатъчно го търпяха.