Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и

предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост", коментира президентът Румен Радев в четвъртък.

Държавният глава визира изявата на Бойко Борисов преди два дни , в която той заговори за необходимостта от преформатиране на управлението и включването на "ДПС-Ново начало" в него. Оттогава парламентът и правителството не заседават.

"Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук", добави Радев.

Във вторник Борисов поиска смяната на Наталия Киселова като председател на НС и ново правителство.

"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика", коментира Радев.

По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят".

Това не може да продължава повече, заяви Радев.