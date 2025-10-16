 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

11 коментара
Радев говори пред журналисти, сн. БГНЕС
"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и 
предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост", коментира президентът Румен Радев в четвъртък. 
 
Държавният глава визира изявата на Бойко Борисов преди два дни, в която той заговори за необходимостта от преформатиране на управлението и включването на "ДПС-Ново начало" в него. Оттогава парламентът и правителството не заседават. 
 
"Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук", добави Радев.
 
Във вторник Борисов поиска смяната на Наталия Киселова като председател на НС и ново правителство.
 
"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика", коментира Радев.
 
По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят".
 
Това не може да продължава повече, заяви Радев.

Ключови думи

Борисов Радев Киселова
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. valentina neumova
    #11
    Отговор на коментар #9

    раболепието на Медиапул към пРЕЗИДЕНТА можеше да се изтърпи, ако бяха някой официално рускофилски сайт, но да вземаш пари от всички въз можни западни проекти и фондации, за да рекламираш човека на Решетников, как се нарича

  2. F18
    #10
    Отговор на коментар #8

    Е, кво лошо има в имитациите на никове?И аз имитирам един путински подчовек, хаха.

  3. F18
    #9
    Отговор на коментар #7

    Двама ще са говорителите, тя ще е втората, официалният ще е Дудука.Срамно е раболепието на тоя сайт към мунчо.

  4. valentinа паumova
    #8
    Отговор на коментар #7

    Т.р.о.л Имитатор на никове. ОПГ " Мутра и свиня". Активираха ли те?:)

  5. valentina neumova
    #7

    браво, браво, днеска са даже ДВЕ статиите за Радев, направо почнете да го показвате сутрин,обед и вечер.Госпожа Стояна медиапулова готви ли се да му стане говорител?Като спечели премиерския пост

  6. F18
    #6
    Отговор на коментар #3

    Хайде обясни ми каква алтернатива на тия двамата е ППДБ, като те псуват непрекъснато Свинята, а не изричат и една лоша дума за Гадев? Като внасят вот на недоверие заедно с мунчовите мекерета Ивилина и Руди Гела, бранят Гадев, отказвайки да гласуват за премахване на ДАНС от лапите му.Не сте никаква алтернатива на двамата, а сте част от бандата на Гадев.

  7. F18
    #5

    Това путинско плашило мунчо се бои да подаде оставка и да направи партия, защото ще бъде размазан.ДАНС вече изобщо не го признава и той самият изрева оня ден, че не му дават информация, а що за президент е тоя, който няма власт над службите?И днес Шиши го призова да даде оставка, ако има воинска доблест, а да не прави тайно партия, но мунчо няма доблест.Той е дегенерат.

  8. valentinа паumova
    #4
    Отговор на коментар #3

    Абсолютно. Играят групово театър за наивници.

  9. anton nikolov
    #3

    Разните проститу.олози се опитват да внушат тезата, че пред българина стои изборът "Или Свинята или Гадев", опитвайки се да елиминира ПП - ДБ от обществено - политическото внимание като алтернатива. Тази теза идеално обслужва статуквото, чиито представители са Гадев и Свинята. На Гадев е изключително изгодно да използва наглата, корумпираната и противна Свиня като спаринг партньор , за да печели симпатии, както и Свинята да използва путлерофила Гадев като се прави на евроатлантик - спасител. Не се връзвайте на опорките " Бой се от Свинята ,почитай Гадев" и обратното. И двамата са страна на една и съща монета - червеното мафиотско статукво.

  10. мунчо в затвора!
    #2

    Тиквата и без това е бесен на мунчо, сега след тия обидни думи на нищожеството мунчо, който го изкарва слуга на Шиши, няма да пропусне случая да си го върне.Това отвратително същество, което не е дори "плод - зеленчук", а свиня, грухтяща в кочината си, трябва да си го получи най-после, защото вече е нетърпимо.Тиквата и Шиши с общи усилия ще заколят прасето мунчо, защото достатъчно го търпяха.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни