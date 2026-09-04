Радев и Фицо в един глас за прекратяване на войната без визия как да стане това

Премиерите на България и на Словакия Румен Радев и Роберт Фицо отправиха общо послание за дипломатическо разрешаване на войната на Русия срещу Украйна, като заявиха, че конфликтът няма военно решение.

"Войната в Украйна няма военно решение, винаги суверенно от името на правителството говоря, че войната на Украйна е нарушение на международното право от страна на Руската федерация, но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война и не се радвам за начина, по който Европейският съюз подкрепя войната", заяви Роберт Фицо.

От своя страна премиерът Румен Радев се обяви за "Европа на мира и просперитета".

"Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение, че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова още веднъж призоваваме за разум. Призоваваме за диалогичност. Призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт".

Двамата така ѝ не представиха визията си за мир, която да гарантира териториалната цялост на Украйна. И към момента Русия продължава да окупира значителни украински територи и на масата за преговорите не се обсъжда изтеглянето на силите ѝ от Украйна.

Радев и Фицо са от малкото европейски лидери, които системно заемат проруски позиции.

И двамата имат резерви към европейските санкции срещу Русия и военната помощ за Украйна.

Премиерите обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията - особено автомобилостроенето и отбраната.

Словакия подкрепя България за ОИСР

България има пълната подкрепа на Словакия, ако желаете да бъдете член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), каза премиерът на Словакия Роберт Фицо.

Той отбеляза, че Словакия е член на ОИСР и добави, че членството е много успешно.

Роберт Фицо отбеляза още, че словаците отново откриват България като туристическа дестинация.

През 2025 г. повече от 80 хиляди туристи от Словакия посетиха България, посочи той и припомни, че има директна самолетна връзка между двете държави.

Смятам, че тази година би била по-успешна от миналата година, каза Фицо.

Той коментира също, че се радва, че българската малцинство в Словакия се развива успешно.

Енергетиката в центъра на двустранните отношения

Енергетиката е фундаментът на икономиките на България и Словакия, заяви премиерът Румен Радев.

Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти.

В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той.

Българският премиер каза още, че двамата са споделили общата си воля да продължат да задълбочаваме политическия диалог, сигурността, отбраната, борбата с нелегалната миграция.

Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти. В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той.

Двустранните отношения

Това не е първото посещение на Роберт Фицо в страната ни. Фицо има дълга политическа кариера като премиер на Словакия (управлявал в периодите 2006–2010 г., 2012–2018 г. и отново от 2023 г.) и през годините е идвал в България неколкократно.

Първото официално посещение на Фицо в София е през ноември 2008 г., когато той пристига за срещи с тогавашното държавно ръководство, фокусирани върху енергийната сигурност и икономическия обмен.

През 2016 г. в качеството си на министър-председател той проведе работна визита у нас за консултации във връзка със Словашкото председателство на Съвета на ЕС и засилването на контрола по границите.

Двустранните отношения между София и Братислава се характеризират с традиционно приятелство, интензивен политически диалог и пълно отсъствие на спорни въпроси.

България е сред първите държави, признали независимостта на Словашката република на 1 януари 1993 г. В Словакия българското малцинство е официално признато, а словашката общност у нас (основно в района на Банат) има исторически корени.