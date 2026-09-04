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Радев и Фицо в един глас за прекратяване на войната без визия как да стане това

16 коментара
Роберт Фицо и и Румен Радев говорят пред медиите след разговора си "на четири очи", сн. БГНЕС
Премиерите на България и на Словакия Румен Радев и Роберт Фицо отправиха общо послание за дипломатическо разрешаване на войната на Русия срещу Украйна, като заявиха, че конфликтът няма военно решение.
 
"Войната в Украйна няма военно решение, винаги суверенно от името на правителството говоря, че войната на Украйна е нарушение на международното право от страна на Руската федерация, но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война и не се радвам за начина, по който Европейският съюз подкрепя войната", заяви Роберт Фицо.
 
От своя страна премиерът Румен Радев се обяви за "Европа на мира и просперитета".
 
"Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение, че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова още веднъж призоваваме за разум. Призоваваме за диалогичност. Призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт".
 
Двамата така ѝ не представиха визията си за мир, която да гарантира териториалната цялост на Украйна. И към момента Русия продължава да окупира значителни украински територи и на масата за преговорите не се обсъжда изтеглянето на силите ѝ от Украйна. 
 
Радев и Фицо са от малкото европейски лидери, които системно заемат проруски позиции.
 
И двамата имат резерви към европейските санкции срещу Русия и военната помощ за Украйна. 
 
Премиерите обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията - особено автомобилостроенето и отбраната.
 

Словакия подкрепя България за ОИСР  

 
България има пълната подкрепа на Словакия, ако желаете да бъдете член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), каза премиерът на Словакия Роберт Фицо.
 
Той отбеляза, че Словакия е член на ОИСР и добави, че членството е много успешно. 
 
Роберт Фицо отбеляза още, че словаците отново откриват България като туристическа дестинация. 
 
 
През 2025 г. повече от 80 хиляди туристи от Словакия посетиха България, посочи той и припомни, че има директна самолетна връзка между двете държави. 
 
Смятам, че тази година би била по-успешна от миналата година, каза Фицо.
 
Той коментира също, че се радва, че българската малцинство в Словакия се развива успешно.
 

Енергетиката в центъра на двустранните отношения 

 
Енергетиката е фундаментът на икономиките на България и Словакия, заяви премиерът Румен Радев.
 
Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти. 
 
В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той.
 
Българският премиер каза още, че двамата са споделили общата си воля да продължат да задълбочаваме политическия диалог, сигурността, отбраната, борбата с нелегалната миграция.
 
Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти. В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той.
 

Двустранните отношения 

 
Това не е първото посещение на Роберт Фицо в страната ни. Фицо има дълга политическа кариера като премиер на Словакия (управлявал в периодите 2006–2010 г., 2012–2018 г. и отново от 2023 г.) и през годините е идвал в България неколкократно.
 
Първото официално посещение на Фицо в София е през ноември 2008 г., когато той пристига за срещи с тогавашното държавно ръководство, фокусирани върху енергийната сигурност и икономическия обмен.
 
През 2016 г. в качеството си на министър-председател той проведе работна визита у нас за консултации във връзка със Словашкото председателство на Съвета на ЕС и засилването на контрола по границите.
 
Двустранните отношения между София и Братислава се характеризират с традиционно приятелство, интензивен политически диалог и пълно отсъствие на спорни въпроси.
България е сред първите държави, признали независимостта на Словашката република на 1 януари 1993 г. В Словакия българското малцинство е официално признато, а словашката общност у нас (основно в района на Банат) има исторически корени.

Ключови думи

Украйна Радев Фицо ОИСР
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16 коментара

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  1. Stoycho
    #16

    РуZZофилите навсякъде са едни и същи,полеZZни иди..и вредни за собствените си държави и народ.

  2. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #15
  3. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #14
  4. Keyser Söze
    #13

    Имаше една песен навремето, купи ми мамо топ, топ ми купи , че се борим за мир, за мир за разоражаване, та така и нашиу резидент. Като иска мир да се обади на путлер и да му каже да спре войната.

  5. F16
    #12

    Фицо е посочил престъпниците, укронацисти по природа, които през 2014г затвориха, запалиха и изгориха живи стотици руснаци в профсъюзния дом в Одеса. Той също посочва че Русия е нарушила международното право и е нахлула в Украйна. Вярното обаче е че президентът Путин се основа на международното право и в съответствие с член 51 от хартата на ООН използва правото на самоотбрана

  6. Blagoj
    #11

    Странни хора са тези - осъждат престъпленията, но не и престъпниците. Дори не ги назовават по име, и според мен не е от страх. Въпреки че се правят на страхливи за да маскират нещо друго, което не трябва да личи. Но това, другото отлично се вижда.

  7. F16
    #10

    Как без визия, премиерът Радев конкретно е посочил масата за преговори и дипломация. Преговори се провеждат с отчитане на реалността на бойното поле. Русия има две условия за започване та преговори: Украйна да изтегли останалите си войски от Донецката република, и подпише документ че няма да членува в НАТО.

  8. ПyтлЭр Xyйло
    #9

    Слава раZия и дабро пажалавать, тов. фъйца! А вождът ким от КНДР когда ще пристигне в Задунайскуту Милиционеристань? Аре, че скоро рундю БОТАША ще му трябва политическо убежище...

  9. anton nikolov
    #8

    Взаимно ще се утешават заради Орбан.

  10. Bлaдo
    #7

    и щели да си пАгАворят 'на 4 очи' . . . Чудя се - на какОЙ ли ЯзЪЙк ще си пАгАворят? ;-)

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