Радев: Изборите в Пазарджик са еманация на покварата. Кой е "натиснал" ДАНС за Благомир Коцев?

Президентът Румен Радев определи спечелените от “ДПС-Ново начало“
избори за общински съветници в Пазарджик като “еманация на покварата в българската политика и превзетата държава“.
Пред журналисти във Варна държавният глава коментира, че има смущаващи публикации за работата на ДАНС и изпълняващия длъжността председател Деньо Денев, който Радев отказа да одобри за титуляр на поста.
“Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме“, каза президентът.
Парламентът да провери ДАНС за действията ѝ около тайния свидетел срещу Коцев
"Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда. Все по-интересен става казусът с вашия кмет. Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин. Според тези публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради общественоопасна дейност и пране на пари тук, във Варна“.
“Пак според тези публикации, само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент. За стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо", каза президентът, цитиран от БНР.
Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай - дали публикациите са верни, или не.
ДАНС не е предоставила информация на президента
По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев.
Той посочи, че към него информация по този казус не е постъпвала.
"Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел", каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите.
Той подчерта още, че в този случай вече не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава.
По думите му, ако не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж.
Организираната престъпност в България напълно превзе и се сля с политическия , държавния и общински апарати . Държавата е в свободно падане . Всички летим към дъното в бездната на Анархията и Диктатурата ... Обществото е в пълен колапс и без съпротивителни сили ....
Значи ДАНС вече не се подчинява на мунчо и той затова реве.Най-хубавото предстои - ДАНС ще разкрие всички факти около Боташ и Пътя на копринката
