Радев: Изборите в Пазарджик са еманация на покварата. Кой е "натиснал" ДАНС за Благомир Коцев?

Президентът Румен Радев определи спечелените от “ДПС-Ново начало“ избори за общински съветници в Пазарджик като “еманация на покварата в българската политика и превзетата държава“.

Пред журналисти във Варна държавният глава коментира, че има смущаващи публикации за работата на ДАНС и изпълняващия длъжността председател Деньо Денев, който Радев отказа да одобри за титуляр на поста.

Заради това управляващите му отнеха законовата възможност да назначава със свой указ шефовете на ДАНС, ДАТО и разузнаването.

“Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме“, каза президентът.

Парламентът да провери ДАНС за действията ѝ около тайния свидетел срещу Коцев

Той коментира информацията за нов таен свидетел - украински гражданин , срещу кмета на Варна Благомир Коцев, като според него парламентът трябва да провери намесата на ДАНС в казуса.

"Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда. Все по-интересен става казусът с вашия кмет. Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин. Според тези публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради общественоопасна дейност и пране на пари тук, във Варна“.

“Пак според тези публикации, само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент. За стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо", каза президентът, цитиран от БНР.

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай - дали публикациите са верни, или не.

ДАНС не е предоставила информация на президента

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев.

Той посочи, че към него информация по този казус не е постъпвала.

"Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел", каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите.

Той подчерта още, че в този случай вече не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава.

По думите му, ако не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж.