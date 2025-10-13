 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Радев: Изборите в Пазарджик са еманация на покварата. Кой е "натиснал" ДАНС за Благомир Коцев?

Правовата държава е под въпрос, трябва да се активират съпротивителните сили на обществото, смята президентът

9 коментара
Президентът Румен Радев
Президентът Румен Радев определи спечелените от “ДПС-Ново начало“ избори за общински съветници в Пазарджик като “еманация на покварата в българската политика и превзетата държава“.
 
Пред журналисти във Варна държавният глава коментира, че има смущаващи публикации за работата на ДАНС и изпълняващия длъжността председател Деньо Денев, който Радев отказа да одобри за титуляр на поста. 
 
Заради това управляващите му отнеха законовата възможност да назначава със свой указ шефовете на ДАНС, ДАТО и разузнаването. 
 
“Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме“, каза президентът.
 

Парламентът да провери ДАНС за действията ѝ около тайния свидетел срещу Коцев

 
Той коментира информацията за нов таен свидетел - украински гражданин, срещу кмета на Варна Благомир Коцев, като според него парламентът трябва да провери намесата на ДАНС в казуса.
 
"Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда. Все по-интересен става казусът с вашия кмет. Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин. Според тези публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради общественоопасна дейност и пране на пари тук, във Варна“.
 

Още по темата

Соченият за таен свидетел срещу Коцев отрича да е давал показания

Соченият за таен свидетел срещу Коцев отрича да е давал показания

“Пак според тези публикации, само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент. За стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо", каза президентът, цитиран от БНР.
 
Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай - дали публикациите са верни, или не.
 

ДАНС не е предоставила информация на президента

 
По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев. 
 
Той посочи, че към него информация по този казус не е постъпвала. 
 
"Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел", каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите. 
 
Той подчерта още, че в този случай вече не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава.
 
По думите му, ако не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж. 

Ключови думи

Радев ДАНС Благомир Коцев ДПС-Ново начало
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

9 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ефрейтора
    #9
    Отговор на коментар #7

    Явно говориш от личен опит - как си го правил многократно с майка ти , докато баща ти те е опъвал отзад...

  2. Ozzy Osbourne
    #8

    това е ясно, но освен да дремеме друго не виждам..

  3. Ulcana
    #7
    Отговор на коментар #3

    Ефрейторче, що не си ЕПМ?

  4. Robin Houd
    #6

    Организираната престъпност в България напълно превзе и се сля с политическия , държавния и общински апарати . Държавата е в свободно падане . Всички летим към дъното в бездната на Анархията и Диктатурата ... Обществото е в пълен колапс и без съпротивителни сили .... Слави Трифонов и Тошко Африкански са виновни за всичко

  5. мунчо в затвора!
    #5

    Значи ДАНС вече не се подчинява на мунчо и той затова реве.Най-хубавото предстои - ДАНС ще разкрие всички факти около Боташ и Пътя на копринката, което ще довърши мунчо.

  6. Нико Георгиев
    #4
    Отговор на коментар #3

    Не мисля като гледам голям страх тресе кочината.

  7. ефрейтора
    #3

    На този боклук Радев му остава още година като пРезидент . След това вече никой нема да иска нито да го чува , нито да го вижда и ще се разтвори в мъглата на историята.

  8. мунчо в затвора!
    #2

    Очакваше се Прасето мунчо да изгрухти от кочината си, след като Прасето Шиши закла продукта на мунчо пуделите.Така ще бъде - скрит зад имунитета си,обезглавен с отнемането на ДАНС и превърнат в плашило, мунчо само ще грухти до края на мандата си, след което ще оттече в канала.

  9. кр
    #1

    От толова натискане в тая държава може и да се роди нещо :/

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни