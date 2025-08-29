Радев назначи Мирослав Рашков за нов главен секретар на МВР

Държавният глава Румен Радев подписа указа, с който назначава главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Рашков осем месец изпълнява временно длъжността заради напрежението между президента и управляващите.

Назначаването на главен секретар на МВР се прави по предложение на кабинета и с указ на държавния глава, което изисква съгласувателна процедура.

Правителството предложи назначаването на Рашков, а Радев се съгласи, след като кабинетът одобри нов мандат за шефа на НСО Емил Тонев.