Радев назначи Мирослав Рашков за нов главен секретар на МВР

Мирослав Рашков, сн. БГНЕС
Държавният глава Румен Радев подписа указа, с който назначава главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
 
Рашков осем месец изпълнява временно длъжността заради напрежението между президента и управляващите.
 

Назначаването на главен секретар на МВР се прави по предложение на кабинета и с указ на държавния глава, което изисква съгласувателна процедура.
 
Правителството предложи назначаването на Рашков, а Радев се съгласи, след като кабинетът одобри нов мандат за шефа на НСО Емил Тонев.
 
Към момента все още няма постоянен шеф на ДАНС, а едва в последните дни се отпуши процедурата за назначаването на нови посланици. 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

