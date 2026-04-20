Радев няма да е "нов Орбан" – поне навън, според Европейския съвет за външна политика

Най-важната задача за правителството на Радев няма да бъде външната политика, а по-скоро освобождаването на българските институции от плен на олигархичния тандем Борисов-Пеевски. За това той би получил подкрепа от реформаторската проевропейска коалиция (ПП-ДБ) в парламента. Такова очакване изрази заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева по повод категоричната изборна победа на водената от бившия президент Румен Радев коалиция "Прогресивна България". Тя ще има самостоятелно мнозинство да формира правителство, чийто курс мнозина очакват да е проруски и евроскептичен, включително заради симпатиите, изразявани от Радев към загубилия вече властта в Унгария Виктор Орбан.

"След поражението на Орбан на унгарските избори, Радев няма да има опора около масата на Европейския съвет, която да представлява блокиращ фактор. В предстоящата икономическа криза той не би рискувал замразяване на средствата от ЕС", смята Весела Чернева.

"Маргинализацията на България в ЕС би противоречала на основната проевропейска позиция на българското общество. Затова по време на първата си пресконференция Радев категорично заяви, че членството на България в ЕС и НАТО не е под въпрос", допълни тя.

Ето какво казва и Мария Симеонова, ръководител на офиса на ЕСВП в София:

"Осмите предсрочни избори от 2021 г. насам в България бяха спечелени от новия политически проект на бившия президент Румен Радев. Тази победа с мнозинство бележи края на силна фрагментация, която възпрепятстваше формирането на стабилни правителства.

По време на двата си президентски мандата Радев често изразяваше проруски изявления, което предизвикваше сравнения с "нов Орбан". И все пак, предвид убедителната му победа у дома, е вероятно сега той да търси външна легитимност чрез изграждане на отношения с други европейски лидери.

Като бивш пилот, Радев може да даде приоритет на военната модернизация и укрепването на отбранителните способности – области, в които сътрудничеството както с ЕС, така и с НАТО ще остане от съществено значение.

Радев е малко вероятно открито да възприеме реторика в стил Орбан, поне в отношенията си с европейските си колеги. Неговата критика – особено по отношение на финансовата и военна подкрепа за Украйна или санкциите срещу Русия – ще бъде насочена предимно към вътрешната аудитория".