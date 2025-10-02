Радев очаква хората да реагират все повече на ширещия се произвол

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Произволна държава. Няма законност .
Д-то днес беше яко зацапал свещите, докато се пенеше пред мисирките на неговите кафеви медии. Та не съм сигурен кой го е страх повече - Чорапа или пълното момче ... Д-то има дежа вю-та от хората, белите автобуси и т.н
Не знам каква е тази конституция която позволява цялата власт да отиде в един човек както беше при Тодор Живков.
Шарлатани са малцинството което не го избра.
Целта е да няма разделение на властите, а цялата власт да е в един човек или в група съюзници, избрани от нищожно малко хора в сравнение с милионите хора избрали Радев.
https://www.youtube.com/watch?v=2AOPgHPdZiQ
Цяла България е възмутен от този русофилистик! Разбира се без шарлатаните, които го преизбраха, само от омразата им и страха им от Бойко Велики! ;)
Тоя що не размаха пак юмрука и не изврещи Мутри, вън?Очаквал хората да реагират?И как да реагират?Да излязат на шествие, че му отнели правата над службите?Ще има да чака страхливецът, който освен да се крие и да лае, друго не може.