Радев очаква хората да реагират все повече на ширещия се произвол

8 коментара
Румен Радев говори пред журналисти, сн. Прессекретариат на държавния глава
"Убеден съм, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол", коментира президентът Румен Радев в четвъртък. 
 
"Крайно време е нашата съдебна система да е организирана така, че да има истинско върховенство на правото", каза Радев, коментирайки решението на ВКС, че Борислав Сарафов е нелегитимен главен прокурор.
 
 
Радев посочи, че управляващите ще "употребят специалните служби" и именно това е целта на отнемането на правомощията му по назначаването на шефовете им.
 
"Пеевски взима службите на абордаж. Тези промени рушат баланса между институциите. Помните как "сглобката“ похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии – първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други", посочи Радев.
 
По думите му в момента има политически арести за кметове на опозицията и "смачкване" на делото за злоупотреби около строителството на "Хемус". Той очаква "още компромати за неудобните".
 
 
"Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, докато съм президент“, каза Радев.
 
 

8 коментара

  1. F16
    #8

    Произволна държава. Няма законност .

  2. БалканТракторист
    #7
    Отговор на коментар #1

    Д-то днес беше яко зацапал свещите, докато се пенеше пред мисирките на неговите кафеви медии. Та не съм сигурен кой го е страх повече - Чорапа или пълното момче ... Д-то има дежа вю-та от хората, белите автобуси и т.н

  3. глас в пустиня
    #6

    Не знам каква е тази конституция която позволява цялата власт да отиде в един човек както беше при Тодор Живков.

  4. глас в пустиня
    #5
    Отговор на коментар #2

    Шарлатани са малцинството което не го избра.

  5. глас в пустиня
    #4

    Целта е да няма разделение на властите, а цялата власт да е в един човек или в група съюзници, избрани от нищожно малко хора в сравнение с милионите хора избрали Радев.

  6. Тихомир Томов
    #3

    https://www.youtube.com/watch?v=2AOPgHPdZiQ

  7. Мазен Кумунис
    #2

    Цяла България е възмутен от този русофилистик! Разбира се без шарлатаните, които го преизбраха, само от омразата им и страха им от Бойко Велики! ;)

  8. мунчо в затвора!
    #1

    Тоя що не размаха пак юмрука и не изврещи Мутри, вън?Очаквал хората да реагират?И как да реагират?Да излязат на шествие, че му отнели правата над службите?Ще има да чака страхливецът, който освен да се крие и да лае, друго не може.

