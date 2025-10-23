Радев: Пеевски управлява, Борисов изпълнява

"Вчера беше официализирана коалиция "Магнитски". Пеевски управлява, Борисов изпълнява, нали така каза самият той", коментира президентът Румен Радев пред журналисти.

"Има и добра новина – изострянето на тази криза води към нейната логическа развръзка, защото тази управленска колаборация не може да трае дълго. Тя поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самия Борисов, на произвола на прищевките на един човек. Убеден съм, че демокрацията е по-силна от арогантността ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", посочи той.

"Държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят "данайски дарове", за да я компрометират", коментира Румен Радев относно заявеното от Борисов по-рано днес, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова "всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление, да бъде прехвърлено на президентството".

"Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони и това няма да работи. Те го правят не от някакъв държавен интерес, не от това, че се излагаме пред вече втора чуждестранна делегация, а от паника. Хората все повече питат: "След като президентът слезе от бронираните коли, защо те не могат, защо се возят на бронирани автомобили?". Защо се возят в чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание", коментира Румен Радев.

Той посочи, че много рядко пътува с бронирана кола.

"Тези хора направиха абсолютен цирк. Те се водят не от закона, не от правилата, а единствено и само от личен интерес. Този личен интерес не води към благосъстояние на хората, а към шкафчета, пачки, сметки и имоти в чужбина, които ние не знаем, но се надявам, че един ден ще узнаем", допълни президентът.

Държавният глава отбеляза, че въпросът не е само в обществена поръчка за автомобилите.

Трябва да се прави такава за гориво, гараж, сервиз, назначаване на шофьори, посочи той.

"Дори да ни дадат автомобили, те ще стоят като паметници някъде, не знам къде. Покрай президентството", заяви Румен Радев.

По-рано тази седмица ДПС-Ново начало поиска финансовата министърка Теменужка Петков да предприеме "спешни действия", за да се осигурят средства на президентството, с което да си купи служебни коли.

Това стана, след като партията на Делян Пеевски, инициира законови поправки, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и вече се придвижва със семейната "Шкода".