Радев се обяви срещу присъединяването на Украйна към НАТО

Президентът Румен Радев се обяви открито срещу присъединяването на Украйна към НАТО. Позицията му се изясни напълно в понеделник, когато той излезе с официално събщение, разясняващо защо не подписа съвместното изявление на 9-те президенти от Централна и Източна Европа.

"Решение за присъединяване на Украйна към НАТО трябва да бъде взето едва след изработването на ясни параметри за мирното уреждане на конфликта между Русия и Украйна, които да бъдат приети и приложени и от двете воюващи държави", се посочва изявлението на Румен Радев, след като той не се присъедини към негови колеги от Централна и Източна Европа, които подкрепиха влизането на Украйна в НАТО.

От началото на рускaта военна агресия срещу Украйна Радев неизменно заема позиция на снишаване и системно се обявява срещу изпращането на въоръжение и муниции в Украйна.

Така България и Унгария останаха единствените две държави в ЕС и НАТО, които не помогат за отбраната на Украйна с директна военна помощ.

Към момента изпълнителната власт (назначена от Радев) няма официална позиция за присъединяването на Украйна към НАТО. След като Путин анексира незаконно около 15% от територията на Украйна, президентът Володомир Зеленски поиска ускорено присъединяване към НАТО.

Какво точно не приема Радев

В съобщението на президенството се посочва, че държавният глава не се присъединява към пълния текст на декларацията по отношение на членството на Украйна в НАТО.

Президентът Радев подкрепя останалите позиции, съдържащи се в документа.

На 2 октомври президентите на Румъния, Чехия, Полша, Северна Македония, Латвия, Литва, Естония, Словакия и Черна гора, излязоха със съвместно изявление, с което призоваха за повече помощ за Украйна и обявиха, че потвърждават подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

В документа се заявява: "Ние не признаваме и никога няма да признаем опитите на Русия да анексира украински територии. Ние силно подкрепяме решението на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. относно бъдещото членство на Украйна".

Румен Радев явно не е съгласен именно с тази формулировка.

България е част от декларацията от срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. относно присъединяване на Украйна в бъдеще, но тази декларация е приета в съвсем различна среда на сигурност.

"Военните действия на територията на Украйна днес изискват нейното членство в Алианса да бъде обсъдено в рамките на пълния състав на Северноатлантическия съвет и да не води към риск от прякото въвличане на страните от НАТО във войната", се казва още в позицията на Радев.

Позицията на 9-те президенти

Девет президенти на страни членки на НАТО от Централна и Източна Европа, подписаха съвместно изявление, в което подкрепиха присъединяването на Украйна в НАТО.

"Ние, държавните глави на страни от Централна и Източна Европа, страни, чиито лидери посетиха Киев по време на войната и видяха със собствените си очи последиците от руската агресия, не можем да останем безмълвни пред грубото нарушаване на международното право от страна на Руската федерация, поради което издаваме следната декларация: потвърждаваме подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Ние не признаваме и никога няма да признаем опитите на Русия да анексира украински територии. Твърдо подкрепяме решението от срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. относно бъдещо присъединяване на Украйна", се казва в съвместното изявление, цитирано от БТА.

Подписалите декларацията призовават Русия незабавно да се изтегли от всички окупирани територии.

Together with the Presidents of Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, North Macedonia, Albania, Poland and Slovakia, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

Statement: https://t.co/LAk3leNAK0 pic.twitter.com/TysWHIkw1m