Радев се похвали със задълбочаващо се партньорство с Китай и откри нов завод

Премиерът Румен Радев откри във вторник високотехнологичен завод за компоненти за автомобилната индустрия в Пловдив и се похвали със "задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай". Радев присъства на официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на ZS EUROPE, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products.

По думите му стратегическата инвестиция на азиатската компания именно в България, в град Пловдив, е свидетелство, че са били високо оценени усилията на правителството да промени модела на икономическо развитие у нас - от растеж, основан на преразпределение на потребление и евтин труд, към "друг, много по-работещ модел, основан на привличането на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт".

Румен Радев припомни, че през 2019 година, в качеството си на президент, е подписал Декларация за стратегическо партньорство между България и Китай с президента Си Дзинпин.

"В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност", посочи министър-председателят.

С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Инвестицията доказва високото доверие на китайските предприятия в българската икономика, каза посланикът на Китай у нас Дай Цинли за завода.

Смятаме, че пред българо-китайското индустриално сътрудничество съществуват светли перспективи, заяви тя. Заводът е разположен на територията на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) - Индустриална зона Марица, с. Радиново.

Посланикът отчете, че 5 китайски автомобилни производители вече присъстват на българския пазар.

Също във вторник Румен Радев направи официална първа копка на новото предприятие на “Адванст Медикъл Кеър” ЕООД за медицински консумативи. Теренът на бъдещия завод е разположен на територията на Тракия икономическа зона (ТИЗ) – Индустриална зона “Марица”, с. Царацово. Инвестиционният проект на “Адванст Медикъл Кеър” предвижда изграждането на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи – вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Проектът е със заявен размер на инвестицията от 7 млн. евро и предвижда създаването на 35 нови работни места.

Радев връчи сертификат за инвестиции на “Адванст Медикъл Кеър”. На това място ще израсне завод с изцяло български инвестиции, в една стратегическа област - здравеопазването, допълни премиерът. Той припомни, че в момента физиологичните разтвори за нашите болници се карат от хиляди километри.