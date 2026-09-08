Радев ще чисти службите за сигурност от връзки със съмнителни групировки и политически кръгове

Премиерът Румен Радев обяви предстоящи структурни реформи в службите за сигурност, “за да не обслужват политически кръгове и групировки“, но не представи конкретната си визия за промяна.

"Има обвързаности със съмнителни групировки, това е факт. И тези факти се разкриват. Ще има брифинг на председателя на ДАНС, на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар. Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност“, посочи Радев.

Той за пореден път не посочи кои конкретни имена визира, когато говори за групировки и политически кръгове.

Радев уточни обаче, че в ДАНС доста от дирекциите и регионалните структури ще бъдат окрупнени.

“За да можем да изчистим веригите на комуникации“, посочи премиерът.

Вече има подготвени промени в Закона за ДАНС, които бяха публикувани за обществено обсъждане. Сред тях е оптимизация на дирекциите . Този механизъм традиционно се използва, за да бъде сменено цялостното управление.

Контраразузнаването бе под контрола на предишното мнозинство около лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Едно от първите решения на Радев като премиер обаче бе да върне за шеф на ДАНС Пламен Тончев , който се ползва с неговото доверие.

Сега предстои подмяна и на по-ниските управленски нива, включително по ключовите териториални звена.

През последните седмици се усети и напрежение в сектора, което бе особено видимо около операцията за заглушителите на GPS сигнала в София. Вътрешният министър Иван Демерджиев критикува ДАНС за организацията на акцията и неуспеха да бъдат задържани конкретните устройства.

Премиерът свърза случая с известния бизнесмен Размиг Чакърян – Ами, a Демерджиев каза, че полицейска патрулка е охранявала въпросния ресторант в кв. "Драгалевци“, в района на който бяха засечени заглушителите.