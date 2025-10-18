Радев ще посрещне президента на Унгария с личната си кола

Президентът Румен Радев ще посрещне унгарския държавен глава Тамаш Шуйок с личната си кола. Това заяви пред БНТ секретарят по отбрана Димитър Стоянов. Шуйок пристига на официална визита у нас в неделя и ще кацне на летището в Пловдив. Администрацията на президента ще пътува до там с лични автомобили, тъй като миналата седмица парламентът прие поправки, според които служителите нямат право да ползват колите на Националната служба за охрана (НСО).

Забраната не засяга Радев. Той обаче заяви, че ще е солидарен със служителите си. Президентът няма как да се откаже от охраната си, нито пък да шофира сам, обясни Стоянов.

"Той има начин, по който да не кара личната си кола, но ще бъде с личната си кола", заяви секретарят.

Наказание след наказание

Според Стоянов промените в закона са поредното наказание на управляващите към президента. Той разкритикува мнозинството, че се оправдава с „четири години безвремие“, но в този период служебно правителство на президента е управлявало година и половина. През останалото време на власт са били правителството на сглобката и служебният кабинет на Димитър Главчев.

Стоянов напомни, че "наказанията" са започнали още с промени в Конституцията. С тях на Радев бе отнета възможността да избира сам служебния министър-председател, когото назначава при оставка на кабинета. Вместо това бе въведена т.нар. домова книга, т.е. списък от длъжности, сред които държавният глава е задължен да избира временния премиер. Сред тях са председателят на парламента, шефът на Сметната палата, омбудсманът и др. Радев атакува промените пред Констутиционния съд, но до произнасяне на се стигна заради липса на мнозинство.

Бяха променени и законите за службите – ДАНС и разузнаването, напомни Стоянов. Така бяха отнети правомощията на президента да назначава началниците им. Сега е ред на колите.

"Не ревем за автомобили. Но тук е мястото да кажа, че е време да слязат тия, които са в момента в автомобилите. Най-голямата наглост беше, че в деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 млн. лв. Това ли е принципното решение?", заяви Стоянов.

Той посочи, че след посрещането в Пловдив администрацията трябва да пътува до Бачковския манастир, а след това и за две мероприятия в Смолян. Това ще се направи с лични коли.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите и ще тръгнат. Ние какво ще направим? Ще тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт, всички държави имат такива автомобили и те са за тази цел", заяви Стоянов.

Разрешение

Отнемането на президентската администрация да ползва колите на НСО е вследствие от все по-високото напрежение между президент и управляващо мнозинство. Двигател на поправката е "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски, който през последните дни упорито нарича президента по малко име и му обяснява задочно, че партийният му проект няма да се случи, понеже няма да се допуснат предсрочни избори. Преди дни Пеевски призова "чичо Румен" да прибере шампанското и кетъринга. Освен това го нарече "самозабравил се егоцентрик" и му разреши да ходи на работа с личната си кола.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък се опита да обясни, че забраната засягала секретарки, които се возели в мерцедесите на НСО. И великодушно обеща на президентството, че ще се отпусне бюджет за купуване на коли.