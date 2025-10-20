Радев слезе от семейната "Шкода" и призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите

Президентът Румен Радев призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите в конституцията си, което е и основното изискване Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС. В понеделник Радев разговаря в София с унгарския си колега Тамаш Шуйок и определи двустранните отношения като "пример за образцово партньорство и конструктивен диалог на всички нива“.
“Призовах в лицето на президента Шуйок и унгарската страна, която има приятелски отношения с нашите братя в Република Северна Македония (РСМ), и възходящи икономически отношения, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите братя, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на Европейския консенсус, неоказването на натиск и дискриминация върху българите в РСМ са неотменими условия за започване на преговори за членство в ЕС“, каза още Румен Радев.
Управляващата партия в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ отказва да подкрепи вписването на българите в конституцията и така блокира европейската интеграция на страната си. Унгария има силно влияние във ВМРО-ДПМНЕ. По-рано премиерът Виктор Орбан дори се предложи за посредник между Скопие и София. През 2018 г. бившият премиер от ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски избяга в Будапеща, след като беше осъден на затвор за злоупотреба с власт, пране на пари и още престъпления.
Радев коментира и евентуалната среща на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща.
"Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна. И в резултат на тази рационална позиция съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин", каза Радев.
Унгарският му колега посочи от своя страна, че “войната не е решение за разрешаването на какъвто и да е конфликт“.
“Смятаме за много важна инициативата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Това е една нова крачка за разрешаването на този въпрос и сме изключително горди, че Будапеща ще бъде домакин на тази среща", посочи унгарският президент.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Да се возиш на задната седалка на колата на жена си, за да се представиш за жертва и за борец срещу мафията, следа като иначе без да те настъпят нарочно спиш на поста си. За пореден път Шиши и Тиквата насила активират Румен Радев, за да се превърне в удобна и лесно проборвана псевдо опозиция.
За Румен Решетников апогеят на политическата му служба би била среща с Путин. „Проваляме промяната – Дълбоката България“, ще помогнете ли на бащицата си да развее българския национален флаг от кариерния връх, към който се е устремил?
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Точно в десятката.
Да се возиш на задната седалка на колата на жена си, за да се представиш за жертва и за борец срещу мафията, следа като иначе без да те настъпят нарочно спиш на поста си. За пореден път Шиши и Тиквата насила активират Румен Радев, за да се превърне в удобна и лесно проборвана псевдо опозиция.
Ти да не си поетеса?
За Румен Решетников апогеят на политическата му служба би била среща с Путин. „Проваляме промяната – Дълбоката България“, ще помогнете ли на бащицата си да развее българския национален флаг от кариерния връх, към който се е устремил?
Семейната шкода не е ли сюпърб с всички екстри на цената на ново ауди от същия клас?