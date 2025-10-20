Радев слезе от семейната "Шкода" и призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите

Президентът Румен Радев призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите в конституцията си , което е и основното изискване Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС. В понеделник Радев разговаря в София с унгарския си колега Тамаш Шуйок и определи двустранните отношения като "пример за образцово партньорство и конструктивен диалог на всички нива“.

“Призовах в лицето на президента Шуйок и унгарската страна, която има приятелски отношения с нашите братя в Република Северна Македония (РСМ), и възходящи икономически отношения, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите братя, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на Европейския консенсус, неоказването на натиск и дискриминация върху българите в РСМ са неотменими условия за започване на преговори за членство в ЕС“, каза още Румен Радев.

Управляващата партия в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ отказва да подкрепи вписването на българите в конституцията и така блокира европейската интеграция на страната си. Унгария има силно влияние във ВМРО-ДПМНЕ. По-рано премиерът Виктор Орбан дори се предложи за посредник между Скопие и София. През 2018 г. бившият премиер от ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски избяга в Будапеща, след като беше осъден на затвор за злоупотреба с власт, пране на пари и още престъпления.

В понеделник Румен Радев отново се придвижва в София със семейния автомобил “Шкода“, след като след като управляващите лишиха администрацията на президента от транспортните услуги на НСО. Радев обяви, че ще е солидарен с колегите си и също ще ползва личен автомобил, въпреки че по закон трябва да е с охрана от НСО.

Радев коментира и евентуалната среща на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща.

"Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна. И в резултат на тази рационална позиция съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин", каза Радев.

Унгарският му колега посочи от своя страна, че “войната не е решение за разрешаването на какъвто и да е конфликт“.

“Смятаме за много важна инициативата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Това е една нова крачка за разрешаването на този въпрос и сме изключително горди, че Будапеща ще бъде домакин на тази среща", посочи унгарският президент.