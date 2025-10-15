Радев за изявата на Борисов: Евтин политически театър

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Боклукът пРезидент радев , който за 9 /девет / години не е дал нито една пресконференция , защото там въпросите не са режисирани и го е страх , пак замърсява околното пространство с монолозите си без право на един въпрос .
Много го обичат тук мунчо, и от космоса се вижда.Срам!!!!А както писаха в Уикенд, мунчо нарочно поддържал стайлинга на бай Тошо, та да харесва на лумпените.
Нищожеството мунчо, страхливото псе, което лае, скрито зад имунитета си.Тиквата и Шиши ще му видят сметката с общи усилия.
Медипул, сложете горе под името си друго, мото, по-подходящо - НИТО ДЕН БЕЗ СЕЛСКИЯ ПОТНИК И НЕГОВАТА ТОДОР ЖИВКОВСКА ФИЗИОНОМИЯ
то това е целта, затова пРезидентът е всеки ден на страниците на медиапул, ПАК да го харесате...За трети път.
Точно евтино театро! Радев все повече започва да ми харесва..
Да... Имахме си филм "Момчето си отива", явно ще се снима "Тиквата си отива"...