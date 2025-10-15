 Прескочи към основното съдържание
Радев за изявата на Борисов: Евтин политически театър

Президентът Румен Радев
“Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив в коментар на вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
 
Радев съобщи, че ще направи коментар утре.
 
Държавният глава посети Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет. 
 
Президентът системно критикува управлението, което свързва с Борисов и лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. 
 
В сряда, ден след изявлението на Борисов, институциите са блокирани, а наблюдатели се опитват да разтълкуват намеренията му. 
 
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

  1. ефрейтора
    #8

    Боклукът пРезидент радев , който за 9 /девет / години не е дал нито една пресконференция , защото там въпросите не са режисирани и го е страх , пак замърсява околното пространство с монолозите си без право на един въпрос .

  2. мунчо в затвора!
    #7
    Отговор на коментар #5

    Много го обичат тук мунчо, и от космоса се вижда.Срам!!!!А както писаха в Уикенд, мунчо нарочно поддържал стайлинга на бай Тошо, та да харесва на лумпените.

  3. мунчо в затвора!
    #6

    Нищожеството мунчо, страхливото псе, което лае, скрито зад имунитета си.Тиквата и Шиши ще му видят сметката с общи усилия.

  4. valentina neumova
    #5

    Медипул, сложете горе под името си друго, мото, по-подходящо - НИТО ДЕН БЕЗ СЕЛСКИЯ ПОТНИК И НЕГОВАТА ТОДОР ЖИВКОВСКА ФИЗИОНОМИЯ

  5. valentina neumova
    #4
    Отговор на коментар #3

    то това е целта, затова пРезидентът е всеки ден на страниците на медиапул, ПАК да го харесате...За трети път.

  6. Ozzy Osbourne
    #3

    Точно евтино театро! Радев все повече започва да ми харесва..

  7. Vogon
    #2

    Да... Имахме си филм "Момчето си отива", явно ще се снима "Тиквата си отива"...

  8. Коментарът е изтрит в 19:27 на 15 октомври 2025 от автора.
    #1

