Радев за обучението на руски войници у нас: Абсолютни спекулации

"Няма да коментирам медийни публикации, мога да кажа само, че това са абсолютни спекулации". Това каза пред журналисти министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос има ли обучение на руски войници край Габрово.

"Демократична България" призова шефовете на разузнаването и контраразузнаването да дадат обяснения пред парламента знаят ли нещо по случая и проверявали ли са подобна информация.

Засега няма информация от службите.

Премиерът каза, че по тази тема позицията е общоевропейска.

Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст.

Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.