"Няма да коментирам медийни публикации, мога да кажа само, че това са абсолютни спекулации". Това каза пред журналисти министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос има ли обучение на руски войници край Габрово.
Премиерът каза, че по тази тема позицията е общоевропейска.
Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст.
Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.
РуZки, чии да е?!? И по-важното е, че наш рундю БОТАША веднага разобличи спекулациите на ония некадърници от Five Eyes (ASIS, CSIS, DDIS, MI6-SIS и FBI). Щото рундю БОТАША учильо в СССР и САЩ и векерейска слушалка ое от 2ри курс, отбира ги работите изтънко. Па те простаци некакви и спекуланти, мъ да-а-а...
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РуZки, чии да е?!? И по-важното е, че наш рундю БОТАША веднага разобличи спекулациите на ония некадърници от Five Eyes (ASIS, CSIS, DDIS, MI6-SIS и FBI). Щото рундю БОТАША учильо в СССР и САЩ и векерейска слушалка ое от 2ри курс, отбира ги работите изтънко. Па те простаци некакви и спекуланти, мъ да-а-а...
Боко, чий е газът в Турски поток??? Отговор: България е 4-та в Европа по износ на руски газ. Рундьо+Боко=вечна рушлямска любофф.
Все пак да честитим националния празник на " Ал Кайда "- 11 септември !
Рундьо, чий е Крим? ;)