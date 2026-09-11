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Радев за обучението на руски войници у нас: Абсолютни спекулации

4 коментара
Румен Радев, сн. БГНЕС
"Няма да коментирам медийни публикации, мога да кажа само, че това са абсолютни спекулации". Това каза пред журналисти министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос има ли обучение на руски войници край Габрово.
 
Британските медии The Telegraph и Daily Mail съобщиха по-рано тази седмица, че ветерани от западни специални части са били вербувани за обучение на руснаци за бойни действия в Украйна в тренировъчни центрове в България и Сърбия.
 
"Демократична България" призова шефовете на разузнаването и контраразузнаването да дадат обяснения пред парламента знаят ли нещо по случая и проверявали ли са подобна информация.
 
Засега няма информация от службите.
 

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Радев беше попитан и за изпращането на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич с военни почести в Сърбия и как ще коментира острите реакции на Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща и други европейски лидери. 
 
Премиерът каза, че по тази тема позицията е общоевропейска.
 
Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
 
Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст.
 
Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. 
 
 

Ключови думи

Радев Младич
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4 коментара

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  1. ПyтлЭр Xyйло
    #4
    Отговор на коментар #1

    РуZки, чии да е?!? И по-важното е, че наш рундю БОТАША веднага разобличи спекулациите на ония некадърници от Five Eyes (ASIS, CSIS, DDIS, MI6-SIS и FBI). Щото рундю БОТАША учильо в СССР и САЩ и векерейска слушалка ое от 2ри курс, отбира ги работите изтънко. Па те простаци некакви и спекуланти, мъ да-а-а...

  2. азсъмаз
    #3
    Отговор на коментар #1

    Боко, чий е газът в Турски поток??? Отговор: България е 4-та в Европа по износ на руски газ. Рундьо+Боко=вечна рушлямска любофф.

  3. Тихомир Томов
    #2

    Все пак да честитим националния празник на " Ал Кайда "- 11 септември !

  4. Мазен Кумунис
    #1

    Рундьо, чий е Крим? ;)

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