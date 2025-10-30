Радостин Василев: Един от депутатите на "Величие" е незаконно избран

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обвини двама депутати от "Величие" в изборни измами и обяви, че единият от тях е нелегитимно избран.

По думите му преди изборите Мария Илиева, която сега е депутат, не е попълнила и подписала задължителна по закон декларация, в която трябва да каже, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за народен представител от предложилата я партия, че е български гражданин, че е навършила 21 години, не е поставена под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Василев посочва, че от нейно име декларацията попълнила и подписала друга настояща депутатка – Стилана Бобчева.

За всичко това лидерът на МЕЧ се позовава на изпратени до парламента, президента и прокуратурата сигнали от Григор Здравков от легия "Антимафия", който е бил и член на "Величие". Василев каза, че повече от 10 дни, докато още била председател на Народното събрание, Наталия Киселова е крила двата сигнала и не ги е изпращала на парламетарните групи, макар Здравков да ги е адресирал до тях.

"Той (Здравков-бел. ред.) е свидетел на всички тези събития, които имат много страшен резултат, защото без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева, понастоящем депутат от "Величие" за народен представител, въпреки че не е попълнила всички документи, които се изискват, за да бъде народен представител", каза Радостин Василев.

Той обясни, че преди да обявят публично за тези сигнали от МЕЧ направили с вещи лица графологична експертиза, като дали за сравнение снимки от декларацията на Илиева и законопроекти, които е подписвала, след като е станала депутат. "Предварителните наши резултати, които нямат обвързващ ефект, са, че това не е почеркът и подписът на Мария Илиева", каза той.

Според Василев, ако това се потвърди официално, Илиева е нелегитимно избрана за народен представител и би следвало да има и други последствия: "Ако твърденията на Григор Здравков, за които той се подписва, че е бил пряк свидетел, са истина, това означава, че в парламентарната група на "Величие" има депутат, който е незаконосъобразно в момента в този парламент. А парламентарна група на "Величие" с 9 депутати не може да има. Този депутат е получавал заплата повече от половин година незаконосъобразно, участвал е в комисии незаконосъобразно, приемал е решения незаконосъобразно."

Василев смята, че ситуацията би могла да доведе и до конституционна криза, защото според основния закон в парламента има 240 народни представители, а без Илиева те биха станали 239. Според него нямало как и следващият в листата на "Величие" да положи клетва на нейно място, "защото ЦИК вече е разпуснала районните избирателни комисии". Не е ясно обаче какво кара Василев да смята така, защото в годините назад през целия 4-годишен мандат на редовни парламенти са се заклевали нови народни представители на мястото на подали оставка техни колеги.

Лидерът на МЕЧ подчерта, че Бобчева пък е подправила частен документ, което е престъпление. Той поиска да бъдат свалени депутатските имунитети на Илиева и Бобчева.

Вторият сигнал на Здравков е за злоупотреби с партийната субсидия на "Величие". В него се посочва, че има данни в Сметната палата от годишния финансов отчет на партия "Величие", че средствата се разходват незаконосообразно, нецелесообразно, във фирми, свързани с Ивелин Михайлов, но не под пряк негов контрол.

"Г-жа Албена Пекова, която се води председател на партията, не я управлява реално. Тя подписва финансови документи, без да знае за какво се разходват парите на "Величие". Тя практически е използвана, за да валидира решения на председателя на "Величие" Ивелин Михайлов. В сигнала се споменава, че тя също е жертва на финансова измама и по принуда живее във Ветрино", разказа още Василев.

В четвъртък от МЕЧ представиха и случаи на хора, които казват, че са измамени от хора около Ивелин Михайлов. И в двата казуса става дума за разказваната преди схема, при които те са били убедени в рамките на един ден да вземат възможно най-много кредити, които после да преведат по сметка на друго лице, което първоначално казва, че ще плаща вноските, но после спира да го прави. Хора с такива истории говориха миналата година пред специално създадената парламентарна комисия, която трябваше да провери дали има пране на пари и други престъпления, извършвани през "Историческия парк" на Ивелин Михайлов.

Сега млада жена казва, че именно в периода, в който въпросната комисия работеше, е била подлъгана да изтегли два кредита в един и същи ден от сина на депутатката Красимира Катинчарова, с когото за кратко имала отношения. Тя изтеглила два кредита за общо 100 000 лева и му ги превела по банка, а той обещал да дава пари за вноските, но изпратил общо само 5000 лева. На момичето се наложило да започне втора работа и Василев твърди, че е обмисляла самоубийство заради ситуацията, в която е попаднала.

Мъж пък разказа, че бил подмамен чрез "Тогедър" да даде пари за къща във Ветрино, която, когато бъде построена, да се отдава под наем – 75% за тях, 25% за него. "Нито къща, нито парцели, но два кредита – от България и Франция", каза Радостин Василев като обясни, че мъжът дал 101 хил. лв, но спрели да му връщат парите по кредитите и му се наложило да си продаде апартамента.

"Пламен Кънчев ми каза, че след изборите през октомври миналата година вече ще имат пари и ще започнат да ми връщат. Минаха изборите, не са ми върнали нищо", разказа мъжът.

Василев обясни, че имали 12 сигнала от измамени от "Величие" и "Исторически парк" и предстои МЕЧ да направи публични и останалите истории.