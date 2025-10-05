Радостин Василев: Сарафов е деветото джудже, трябва да му бъде търсена наказателна отговорност

"Кашата със Сарафов е много голяма. Единственият изход от тази ситуация е той да си подаде оставката, да напусне и да се освободи възможност за избор, както и за нов ВСС". Това коментира в неделя пред БНР лидерът на МЕЧ Радостин Василев относно решението на ВКС за и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.
"Ситуацията е на автопилот от доста време в политиката и изобщо в начина на управление на мнозинството. Сега имаме изключително сериозна ситуация, която е подценявана както от страна на прокуратурата, така и от четирите партии в управлението, защото няма какво да се лъжем - имаме един нелегитимен главен прокурор в момента", коментира той.
В предаването "Неделя 150" Василев призова и за оставката на правителството, защото, по думите му, то е нелегитимно:
"Неговата нелегитимност се потвърждава и от невъзможността да формира кворум".
"В този състав на парламента ние няма да участваме в избор на ВСС и предложения, свързани с това, защото считаме, че вътре има политическа партия, като "Новото начало", голяма част от ГЕРБ, които са избрани незаконосъобразно чрез купуване на гласове и натиск по различни начини. Вярваме, че в поредица от нови избори, когато дойде моментът, този монопол на мафията ще бъде разбит", каза лидерът на партия МЕЧ и обясни:
"Те няма да направят нищо, за да сменят ръководството на прокуратурата. На мен не ми остава нищо друго, освен да разчитам на оставки", добави той.
"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато е той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат. При ново мнозинство ще се наложи да се променя и тази фигура - на главния прокурор", изказа мнението си Василев.
Според него и без главен прокурор в момента, в България може да функционира доста успешно прокуратурата.
"В програмата на МЕЧ е записано, че ние тази фигура планираме да я закрием конституционно - когато ни се отдаде тази възможност".
"Смятам, че Борислав Сарафов е деветото джудже и на него трябва да му бъде търсена наказателна отговорност за сговори, за натиск срещу хора, за причиняване на големи вреди - имуществени и неимуществени, на бизнеси и неудобни политици, и както всичко останало - и за това, че разпределя бюджета на прокуратурата", заяви Радостин Василев.
Що ма, вие избирателите на късата пи6ка и десният му та6ак цомчо кви сте?
Тоя коментар е проява на недопустима за форума цинизъм и вулгарност,поради което трябва да бъде изтрит.Той е пример за това какви диваци са тия от ПП.Жалки отрепки.
Кьорфишеците на поредния случайно попаднал в политиката! Всички така говорят в опозиция! Тоя филм го гледаме 35 години! В опозиция-най-големи борци С корупцията. На власт-най-големи борци ЗА корупцията! Нищо лично към лицето от снимката! Лицата нямат значение. Схемата е една! Движещите сили са толкова силни, че никой не може да им се противопостави!
Да отидеш да му го подържиш докато ги посреща ,де6ил!
аз пък съм съгласен с Радостин Василев. Не виждам за какви заслуги трябва да защитавам продажника Сарафов. Вреден е за всички, освен за кукловодите! Да се маха.
Това нищожество руди гела, което никой не смята за човек, също ли изпълзя от дупката си? Сарафов утре посреща балканските главни прокурори и не му пука от всички крякащи боклуци.