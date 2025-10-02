Радостин Василев заплаши с граждански арест учителката от Каблешково, кметът на Поморие му поиска оставката

Председателят на МЕЧ Радостин Василев заплаши с блокада Каблешково и с граждански арест учителката, за която 4-годишно дете разказва, че е упражнявала физическо и сексуално насилие над него.

"Този случай не може да бъде заметен, не може да бъде скрит. Ако главният прокурор и министърът на вътрешните работи не вземат мерки, ние от МЕЧ ще блокираме Каблешково и ще намерим тази госпожа, ще ѝ направим граждански арест и не отговарям за това, което ще ѝ се случи после", каза Василев от парламентарната трибуна в четвъртък.

По-късно кметът на Поморие Иван Алексиев поиска оставката на Василев заради това изказване. "Недопустимо е от трибуната на Народното събрание да се отправят директни обвинения, закани за граждански арести и подстрекаване към неподчинение", каза той по време на излъчвана онлайн среща с директорите на училища и детски градини на територията на община Поморие, където попада и Каблешково.

Според Алексиев изказването на Василев е политически мотивирано, подвеждащо обществото и уронва авторитета на българската образователна система и на държавните институции.

Кметът обяви, че ако народният представител се опита да "арестува" или да упражни гражданско неподчинение срещу директорката на детската градина и преподаваталеката, лично той ще го спре с всички мерки и средства, които му дава законът.

Алексиев не каза нищо за самото дете и за родителите му, но защити ръководството на детската градина и учителката.

Той добави, че всички компетентни институции са сезирани заради случая с 4-годишно дете от детска градина "Радост". По думите му общинската администрация е предприела всички законови действия и стриктно е спазила установените процедури.

"Законът е спазен и всички процедури са изпълнени. Институциите трябва да бъдат оставени да работят", подчерта Алексиев.

Междувременно разследването за тормоз и сексулано посегателство срещу детето беше иззето от прокуратурата в Бургас и изпратено във Варна.