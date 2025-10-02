"Райфайзенбанк" пак не успя да продаде бизнеса си в Русия

Австрийската "Райфайзен Банк Интернешънъл" (RBI) - най-големият западен кредитор, който все още оперира в Русия, за пореден път не успя да продаде руския си бизнес и да се изтегли от страната, съобщи Ройтерс като се позова на два източника, запознати със сделката.

Банката е намерила местен купувач за своя дял, но руските власти са блокирали сделката от опасения, че прехвърлянето на собствеността на местни инвеститори може да предизвика западни санкции срещу RBI - ключов финансов канал за Москва, казва един от източниците на Ройтерс.

Москва иска да запази останалите икономически връзки с Европа, която все още купува руски петрол и газ на стойност милиарди евро всяка година, отбелязва агенцията.

"Райфайзен банк" обработва плащанията за доставки на гориво по тръбопровода "Турски поток" - единственият останал газов маршрут на Москва до Европейския съюз.

Между януари и август 2025 г. Русия е изнесла приблизително 11.5 милиарда кубически метра газ по тръбопровода "Турски поток" за България, Унгария, Словакия и други държави от ЕС. По пазарни цени доставките са на стойност около 3.8 милиарда долара.

Въпреки ограниченията за прехвърляне на евро в чужбина, "Райфайзен банк" продължава да улеснява някои трансгранични плащания за ограничен брой големи руски компании, отбелзва един от източниците.

Говорител на банката заяви, че "Райфайзен" прекратява дейността си в Русия, но всяка продажба изисква одобрение от правителството. Говорителят не е дал срок за приключване на сделката. Той е уточнил единствено, че преговорите продължават.

Руската централна банка е отказала коментар по случая.

"Райфайзенбанк" за първи път обяви плановете си да излезе от Русия малко след вероломното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

През октомври същата година президентът Владимир Путин забрани продажбата на дялове в 45 банки, собственост на инвеститори от "неприятелски" страни без одобрение от правителството.

Главният изпълнителен директор на "Райфайзен Банк Интернешънъл" Йохан Щробл е направил няколко опита да се освободи от руския бизнес и дори е посетил Москва с цел постигане на сделка.

След инвазията на Русия в Украйна банката е натрупала около 7 милиарда евро печалба в Москва - средства, които на практика остават блокирани в страната.