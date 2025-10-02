"Райфайзенбанк" пак не успя да продаде бизнеса си в Русия

Австрийската "Райфайзен Банк Интернешънъл" (RBI) - най-големият западен кредитор, който все още оперира в Русия, за пореден път не успя да продаде руския си бизнес и да се изтегли от страната, съобщи Ройтерс като се позова на два източника, запознати със сделката.
Банката е намерила местен купувач за своя дял, но руските власти са блокирали сделката от опасения, че прехвърлянето на собствеността на местни инвеститори може да предизвика западни санкции срещу RBI - ключов финансов канал за Москва, казва един от източниците на Ройтерс.
Москва иска да запази останалите икономически връзки с Европа, която все още купува руски петрол и газ на стойност милиарди евро всяка година, отбелязва агенцията.
"Райфайзен банк" обработва плащанията за доставки на гориво по тръбопровода "Турски поток" - единственият останал газов маршрут на Москва до Европейския съюз.
Между януари и август 2025 г. Русия е изнесла приблизително 11.5 милиарда кубически метра газ по тръбопровода "Турски поток" за България, Унгария, Словакия и други държави от ЕС. По пазарни цени доставките са на стойност около 3.8 милиарда долара.
Въпреки ограниченията за прехвърляне на евро в чужбина, "Райфайзен банк" продължава да улеснява някои трансгранични плащания за ограничен брой големи руски компании, отбелзва един от източниците.
Говорител на банката заяви, че "Райфайзен" прекратява дейността си в Русия, но всяка продажба изисква одобрение от правителството. Говорителят не е дал срок за приключване на сделката. Той е уточнил единствено, че преговорите продължават.
Руската централна банка е отказала коментар по случая.
"Райфайзенбанк" за първи път обяви плановете си да излезе от Русия малко след вероломното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.
През октомври същата година президентът Владимир Путин забрани продажбата на дялове в 45 банки, собственост на инвеститори от "неприятелски" страни без одобрение от правителството.
Главният изпълнителен директор на "Райфайзен Банк Интернешънъл" Йохан Щробл е направил няколко опита да се освободи от руския бизнес и дори е посетил Москва с цел постигане на сделка.
След инвазията на Русия в Украйна банката е натрупала около 7 милиарда евро печалба в Москва - средства, които на практика остават блокирани в страната.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Точно така: искат, но нямат желание :) Австрийските хиени са стара руска подводница в Европа и още навремето печелиха от пране на комунистически пари и нечисти сделки с комунистическия блок. Райфайзен въобще нямат намерение да се махат от Русия. Много вероятно е да имат значително руско скрито акционерно участие в активите си, както доста други големи европейски компании. Там е ключът от барачката, защото санкциите срещу Русия удрят явните руски активи и компании, но няма как да засегнат скритите лимонки, като Райфайзен, Тотал и пр.
Е, ама пък европейците да не са толкова прости, че да не разбират, че крадецът вика "Дръжте крадеца". Като в случая със замразените руски активи. Песков се провикна, че това било откровена кражба, ама интересно тогава завземането на Запоржката АЕЦ какво е - освобождение от законния й собственик ли?
Искали, но нямали желание... Гадна австрийска сган.
Сори Райфайзен, ама просто ще трябва да се махнете от Кочината и да си преглътнете загубите - вашите акционери и ако трябва австрийските данъкоплатци. Да не сте ходили там въобще. Всеки си носи отговорст за решенията и действията.
Е че руснаците да не са толкова прости като европейците? европейците дават техните замразени активи на Украина, пък ония да купуват европейска банка. Между другото путин беше много прав когато каза че европейските лидери са идеоти..