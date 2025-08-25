"Райнметал" и България правят "най-големия завод" за барут в Европа. Борисов изпревари Радев в Германия

Германският оръжеен мастодонт “Райнметал“
и България ще изградят съвместно два завода у нас. Първият ще бъде за барут и ще се строи в рамките на държавните ВМЗ-Сопот, а вторият ще бъде за производството на артилерийски снаряди с натовски калибър. В перспектива е възможно построяването и на общ завод за дронове.
Това обясниха директорът на компанията Армин Папергер и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, които се срещнаха в Дюселдорф.
По-същото време в София президентът Румен Радев заяви, че той е уредил инвестицията като "подарък за правителството" и показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов.
По-късно тази седмица и Радев ще бъде в Германия.
България ще финансира инвестицията с европейски пари
Борисов обясни, че инвестицията ще е за 1 млрд. евро.
Като средствата от българска страна ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE
, който финансира общи проекти в сферата на отбраната.
Според лидера на ГЕРБ финансирането вече е съгласуване с Европейската комисия.
България обаче трябва да кандидатства с конкретния проект.
Правителството обяви, че ще изтегли заем на обща стойност между 2.7 млрд. евро до 3 млрд. евро за превъоръжаване по европейския механизъм "Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE).
“Заводът за барут, ще е колкото два немски завода. Най-големият в Европа“, каза Борисов.
Вторият завод ще бъде за 155-милиметрови боеприпаси, какъвто е натовският стандарт.
България има сериозни възможности за производството на боеприпаси за старото съветско въоръжение, но не е подготвена за натовските стандарти.
Към момента няма публична информация къде ще бъде построен заводът за боеприпаси.
Отбранителната индустрия е залята от поръчки заради войната в Украйна, която наложи и превъоръжаването на европейските страни.
Обсъжда се и завод за дронове
Обсъжда се и още един общ завод за дронове, като Борисов допусна за възможно привличането на производителя на турските дронове "Байрактар".
"България е изключително важна страна за “Райнметал“, каза от своя страна Папергер, който демонстрира близки отношения с Борисов.
Радев си приписа уреждането на инвестицията
По-късно тази седмица на визита в Германия ще бъде и президентът Румен Радев, който в понеделник показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов.
Oчаква се след няколко дни Радев да присъства на откриване на високотехнологичен завод на "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония.
"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната, независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви президентът Румен Радев.
Разправията между двамата има предистория.
Румен Радев и Армин Папергер пък разговаряха по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година.
Мазния, сал един инвеститор имаме да ни използва за производство втора ръка. Ама втори едва ли ще дойде!!! Производството на барут естествено ще попадне в ръцете на неговите баровци от Мултигруп и ти ще увиснеш като мокър пар-цал. Откак твоя доктор на науките управлява, не е дошъл нито един сериозен инвеститор в България, идват само най големите мошеници и престъпници да експлоатират БГ народ. Твоя доктор на мутрите, превърна държавата ни в МУТРЕНСКА, боклукчийската кофа на Европа и гнездо на цялата …
световна престъпност. Сложил под мишницата си цялата съдебна система, всички държавни институции, мутрите му управлят МВР, напълнил цялата местна и държавна администрация с шуробаджанаци без образование и професионални качества, предаде целия туризъм в ръцете на мутрлите си ( СИК), превърна държавата ни в СИК свинска кочина. А ти с възхвалите се към него увеличи мутренските му редици. Халал да ти е !
Руснаците да избягват да насочват да не им се види тясна москва. Украинците също имат американски ракети
Тъкмо има къде да насочват ракетите руснаците, ако се наложи.)))
Балканите - барутният погреб на Европа! Налагат ни МРЪСНИ И ОПАСНИ производства! С любезното съдействие на запада! "Лошия" Тодор Живков докара завод за полупроводници ;) Чисто и безопасно производство! Високо технологично! Наукоемко! По дойчето велето обясняваха, как при демокрацията, в нато и ес, западна компания предпочела Сърбия пред България за нов завод за полупроводници! Друг пример- Словакия си докара Форд, който държи 20% от БВП! У нас еко рекетьори с връзки във върховния съд не дават от десетилетия да се построи язовир Черни Осъм!
За Буда са гласували не повече от 200 000- това са мутрите от силовите групировки и охранителния бизнес на бат Боко заедно със семействата си. Останалите 400 000 Бойко си ги раздаде от мъртвите души в списъка(1,5 милиона), на тъмно в ЦИК., тъй като заедно с Чалгар № 1 владеят ЦИК и в нея , вече 16 години, си изтриват мръсните крака върху БГ гласоподаватели, като подменят вота им по най криминални начини. Същият номер сега Буда и авера му Магницки гласят за следващите избори, като в тях, вече има договорката Буда да предаде властта на Магницки, като направи неговото Ново начало първа партия в НС с раздаване на мъртви души, понеже Магницки реално има не повече от 20 души избиратели.
За мен е непонятно, защо гласуват за Буда? Не са ли прекалено много за малка България 600 000 глупака? След три мандата на Борисов и ГЕРБ, България беше с руска енергийна примка, на дъното на ЕС!
В качеството си на какъв Мутрата сключва сделки ? А няма ли да се срещне с хората от Плевен протестиращи, че няма вода ?
" Аре, чупарата" ще говориш на село в обора с говедата. Глупак.
Аз не съм гласувала за Радев. Ни- ко- га. Гласувала съм само за своя кандидат, когато го е имало. Това е положението.
Славата на вожда ти се носи из цяла Европа. Миналата седмица една възрасна жена в Солун ме пита от къде съм. Като чу България започна да вика Бойко -мафия мафия. Аре бягай за кофи, че скоро ще е.