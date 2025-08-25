"Райнметал" и България правят "най-големия завод" за барут в Европа. Борисов изпревари Радев в Германия

Германският оръжеен мастодонт “Райнметал“ и България ще изградят съвместно два завода у нас. Първият ще бъде за барут и ще се строи в рамките на държавните ВМЗ-Сопот, а вторият ще бъде за производството на артилерийски снаряди с натовски калибър. В перспектива е възможно построяването и на общ завод за дронове.

Това обясниха директорът на компанията Армин Папергер и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, които се срещнаха в Дюселдорф.

По-същото време в София президентът Румен Радев заяви, че той е уредил инвестицията като "подарък за правителството" и показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов.

По-късно тази седмица и Радев ще бъде в Германия.

България ще финансира инвестицията с европейски пари

1 млрд. евро. Като средствата от българска страна ще бъдат отпуснати по линия на Борисов обясни, че инвестицията ще е заКато средствата от българска страна ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE , който финансира общи проекти в сферата на отбраната.

Според лидера на ГЕРБ финансирането вече е съгласуване с Европейската комисия.

България обаче трябва да кандидатства с конкретния проект.

Правителството обяви, че ще изтегли заем на обща стойност между 2.7 млрд. евро до 3 млрд. евро за превъоръжаване по европейския механизъм "Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE).

“Заводът за барут, ще е колкото два немски завода. Най-големият в Европа“, каза Борисов.

Вторият завод ще бъде за 155-милиметрови боеприпаси, какъвто е натовският стандарт.

България има сериозни възможности за производството на боеприпаси за старото съветско въоръжение, но не е подготвена за натовските стандарти.

Към момента няма публична информация къде ще бъде построен заводът за боеприпаси.

Интерес към строителството на завод за барут имаше и оръжейният бизнесмен Емилиян Гебрев , но проектът му бе спрян от държавата.

Отбранителната индустрия е залята от поръчки заради войната в Украйна, която наложи и превъоръжаването на европейските страни.

Обсъжда се и завод за дронове

Обсъжда се и още един общ завод за дронове, като Борисов допусна за възможно привличането на производителя на турските дронове "Байрактар".

"България е изключително важна страна за “Райнметал“, каза от своя страна Папергер, който демонстрира близки отношения с Борисов.

Радев си приписа уреждането на инвестицията

По-късно тази седмица на визита в Германия ще бъде и президентът Румен Радев, който в понеделник показа, че е раздразнен от изпреварващата визита на Борисов.

Oчаква се след няколко дни Радев да присъства на откриване на високотехнологичен завод на "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония.