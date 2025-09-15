"Райнметал" купува четири военни корабостроителници на "Люрсен"

Най-голямата германска компания в областта на отбраната "Райнметал" (Rheinmetall) се е споразумяла да придобие "Нейвъл Весълс Люрсен" (Naval Vessels Lurssen - NVL), военното подразделение на базираната в Хамбург корабостроителница "Люрсен" (Lurssen).

Обявената сделка идва в момент, когато дългоочакваната консолидация в германския военноморски сектор набира скорост, като производителят на подводници и фрегати TKMS ще бъде отделен от компанията майка Thyssenkrupp (TKAG.DE) следващия месец.

Това също така подчертава амбициите на Rheinmetall да расте в Европа и е в съответствие с неотдавнашното рамково споразумение за изграждане на фабрика за барут за възпламеняване на боеприпаси в Румъния, отбелязва Ройтерс.

Компаниите са се разбрали да не разкриват цената на сделката за NVL, чието приключване се очаква в началото на следващата година, ако получи одобрение от антитръстовия орган.

Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер, в разговор с инвеститори, заяви, че сделката е оценила NVL на около 4.5 пъти повече от средносрочната целева печалба от 300 милиона евро, което показва цена от около 1.35 милиарда евро (1,59 милиарда долара).

Папергер заяви, че навлизането на компанията му във военноморския сектор е предизвикано от руската агресия. Пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна накара страните в цяла Европа да увеличат разходите си за отбрана. Очакванията на "Райнметал" са само Германия да похарчи около 31 милиарда евро за военноморски кораби до 2035 г.,

Новината за сделката вдигна акциите на Rheinmetall с 1.6% в понеделник по обяд.

Rheinmetall, която произвежда танкове, гранати и бойни машини на пехотата, от десетилетия е активна в морския сектор. Ройтерс съобщи миналия месец, че е сигнализирала за интерес към поглъщането на NVL, според източници от индустрията.

NVL е частна група с четири корабостроителници в Северна Германия, специализирани в проектирането и строителството на военни и правителствени кораби за германския флот и клиенти по целия свят. Компанията също така притежава допълнителни филиали в България, Хърватия, Египет и Бруней.

За компанията работят около 2100 души и тя е отчела приходи от приблизително 1 милиард евро (1.2 милиарда долара) през 2024 г.

Rheinmetall планира да поеме всички локации и служители на NVL и да интегрира и доразвие компанията, заедно с настоящото ѝ ръководство, като отделно подразделение в рамките на групата, посочва се в съобщение на NVL.

"В светлината на засилената заплаха, ние вярваме, че консолидацията в отбранителната индустрия е необходима и разумна. Това е единственият начин да се гарантира бързата отбранителна способност на страната ни. С продажбата на NVL на Rheinmetall, ние полагаме основите за високопроизводителен шампион в отбраната с широк системен опит. Доволни сме, че намерихме надежден и силен партньор в лицето на Rheinmetall, който може да осигури успешно бъдеще за NVL и неговите служители", коментира Фридрих Люрсен, управляващ партньор на Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG.

Братовчед му Петер Люрсен, също управляващ партньор на Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG, добавя: "Разговорите през последните няколко седмици показаха, че химията между нашите компании е добра и че споделяме сходни ценности. За нас е важно да поставим нашето военноморско подразделение, нашето технологично ноу-хау и най-вече приблизително 2100 служители на NVL в добри и надеждни ръце".

През последните години сложността на командните и оръжейни системи се увеличи значително, особено след като корабите все повече се свързват в мрежа с други подразделения и се допълват от автономни устройства във въздуха, във водата и под водата. Това изисква по-широка интеграция на такива оръжейни системи от преди. Придобиването създава ядро ​за ново, бързо развиващо се военноморско подразделение на Rheinmetall, допълва се в съобщението за медиите.

Семейната компания Lürssen Group, със седалище в Бремен-Вегезак, е основана през 1875 г. и днес има приблизително 4100 служители по целия свят. Морското подразделение на групата беше отделено от яхтеното подразделение през 2021 г. като независима компания в рамките на Lürssen Group като NVL. Управляващата компания и за двете подразделения е Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH.

Като пионер в научноизследователската и развойна дейност на автономни морски надводни системи, корабостроителниците на NVL разработват авангардни технологии с утвърдени партньори и предлага на своите клиенти цялостни, цялостни решения в областта на екипирането на пилотирани/безпилотни кораби.

След приключването на сделката "Люрсен" ще се фокусира върху строежа, ремонта и преоборудването на граждански мегаяхти.

"Райнметал" има около 40 000 служители в 174 обекта и е генерирала приходи от 9.8 милиарда евро миналата година.