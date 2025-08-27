"Райнметал" откри най-големия завод за боеприпаси в Европа и готви офертата за България

Германският оръжеен гигант “Райнметал“ (Rheinmetall) откри най-големия завод за боеприпаси в Европа и подготвя изграждането на най-малко две предприятия в България.
Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлюс, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г.
"Изграждането на тази фабрика доказва, че Германия може да действа бързо, когато това е наистина важно“, заяви шефът на компанията Армин Папергер, цитиран от БГНЕС.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и министъра на финансите Ларс Клингбеил.
Берлин предприе стъпки за превъоръжаване след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., ускорявайки този процес, след като американският президент Доналд Тръмп призова Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана.
Заводът ще помогне за изпълнението на рекордна поръчка за боеприпаси на стойност 8.5 милиарда евро (тогава 9.3 милиарда долара), направена от германското правителство през юли 2024 г.
Заводът на “Райнметал“ в Унтерлус вече произвежда оръжия и боеприпаси за танк Leopard 2, който се използва от украинската армия.
На церемонията присъства и президентът Румен Радев, след като само преди ден и лидерът на ГЕРБ се срещна с Армин Папергер.
Тогава Радев видимо се раздразни, че Борисов го е изпреварил в Германия. Лидерът на ГЕРБ обяви предстоящото партньорство между германската компания и България, но Радев обясни, че той е издействал инвестицията.
Сега Радев посочи, че планираната инвестиция България става част от европейската отбранителна екосистема.
Никак не е носталгия по 3-тия райх, а си е нов стремеж към него. Германия не е била в миналото колониална страна като Франция, Англия, Испания ..., но откак започна да живее в системата на неолибералния капитализъм , си възвърна стремежа към 3 тия райх.
Глобалният пазар на неолибералниа капитализъм, стихийно движещ капиталите без национални рамки, обогатява само по силната икономика, тя поглъща парите и националните богатства на по слабата и се превръща в икономика ХИЩНИК.
Комсомолските дружески …
отношения между Путин и Меркел, вкараха руския газ в Европа, а фирмите на неолибералите на Мелкеловата партия ЕНП се напълниха с руски пари, които Путин чрез олигарсите си съзнателно изнесе и инвестира в Мелкеловите фирми( над 5 трилиона долара) .
Руските пари съживиха икономиката на Германия и тя стана най силната икономика в Европа, която започна най безжалостно да експлоатира и прибира парите , ТРУДОВАТА СИЛА и националните богатства на другите страни, най вече на тези, които като България имат продажен , корумпиран и недемократично мислещ елит, и нямат правова държава да спира враговете на нацията още на границата.
Бpaвo нa гepмaнцитe. Oщe пpeз мapт, koгaтo инж. Apмин Пaпepгep бeшe в Бългapия, зa дa ce взeмe пoлитичeckoтo peшeниe зa нaшия зaвoд, тoй cъoбщи, чe тexния ca гo нaпpaвили зa 1,5 гoдини. Щoм щe e c тяxнo учacтиe, нaшият мoжe дa cтaнe пo-бъpзo и пoнe cтpoитeлcтвoтo щe излeзe пo-eвтинo. Зa oбopудвaнeтo oбaчe нe тpябвa дa ce пpaвят ниkakви koмпpoмиcи. Тpябвa дa ce внeдpят нaй-мoдepнитe тexнoлoгии нeзaвиcимo oт цeнaтa им. Cпoмaгaтeлнитe oпepaции oбeзaтeлнo тpябвa дa ce poбoтизиpaт, въпpekи чe нa няkoй …
умниk мoжe дa му xpумнe, чe тpудът нa „pимлянитe“ у нac e пo-eвтин oт aвтoмaтизaциятa. Пъpвo, зaгoтoвkитe и дeтaйлитe ca дocтaтъчнo тeжkи и втopo, тakъв koмпpoмиc нeминуeмo щe ce oтpaзи нa kaчecтвoтo и пpoизвoдитeлнocттa. Cтaвa въпpoc пpeди вcичko зa зaвoдa ca 155 мм cнapяди, ecтecтвeнo, koйтo тpябвa дa зaпoчнe дa ce cтpoи вeднaгa, a нe cлeд бapутния.
Браво бравооо ! Май се задава за сетен път носталгия по 3-ия Райх ... Та не знам да се радвам или да се страхувам ... Абе дреме ми ... аз нали съм си педал ... мога и пасивен, както и активен.
Кой си ти бе да ми препоръчвах хоспитализация? Когато си покажеш тук публично доФторската диплома и докажеш ,че не е менте, тогава имаш право да раздаваш диагнози и хапчета. Независимо, че живееш някъде в чужбина, си оставяш една лъжлива амеба, на която само наивници могат да повярват, че от чужбина " не можел да администрира" този сайт??? Ние не сме от тях, макар и ние да живеем в чужбина. Ду ю ъндърстенд?
Сайтът на Намо груп е лъжлива руска пропаганда? :) Г-жа, вашият случай е твърде напреднал и изисква хоспитализация. Аз отдавна не живея в България, а единствената ми връзка "с тоя невзрачен сайт", в който незнайно защо продължавате да се бутате, е скромно анонимно спонсорство в миналото. От уеб администриране не разбирам, но пък за разлика от Вас, поназнайвам химия, а с нитроцелулоза работя непосредствено, макар и не с цел експлозии.
На Витавиoри няма такова производство, лъжльо. Това е линк от лъжливата руска пропаганда. Отдавна те подозирам, че като админ на този невзрачен сайт , я разпространяваш. Толкова ти е акъла, на една котовистка амеба . Не ти прехоръчвам хапчета, защото стомасите на амебите нямат капацитет за тях.-:))))
Естестено, че двамцата ще решат къде да насочат инвестицията. Нали са двамката шефове на двата най големи мафиотски олигархичти клана на Мултигруп - ГЕРБ $БСП и ще насочат инвистициите към своите, хем да им се пълнят джобовете , а народът отдавна са го хвърлили на прасетата !
Шизофрения от първата до последната дума. А в реалния живот: https://www.nammo.com/location/vihtavuori/ https://news.liga.net/en/politics/news/finnish-general-explains-how-his-country-plans-to-combat-gunpowder-shortage Пийте си хапчетата, г-жа.
Лъжеш син и крадлив костовстки комунисте, Финландия не произвежда и грам барут и никога няма да си изцапа природата с подобно производство.
За разлика от България тя има РАЗВИТА ДЕМОКРАЦИЯ, която изисква
провеждането ПЪРВО на широк
обществен дебат за защита на всеки
метър природа. А най добрия продукт на
развитата им демокрация е ПРАВОВАТА
ДЪРЖАВА, която гарантира
упражняването на демокрация , изгражда
некорумпиран и непродажен елит, държи
му топките да не краде и да изпълнява
решението на …
мнозинството в дебата. Вие , костовиските дИмУкрЯти хабер си нямате нито от демокрацията на Финландия, нито от нейната правова държава. Ато ти и твоя Костов, заедно с аверите ви ББ и Магницки, бяхте във Финландия, сега щяте да триете наровете на пандиза до края на живота ви, а преди това щяха да ви обепаразитят като ви конфискуват до 10то коляно. Ду ю ъндерстенд, лъжльо ?