"Райнметал" откри най-големия завод за боеприпаси в Европа и готви офертата за България

Германският оръжеен гигант “Райнметал“ (Rheinmetall) откри най-големия завод за боеприпаси в Европа и подготвя изграждането на най-малко две предприятия в България.

Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлюс, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г.

"Изграждането на тази фабрика доказва, че Германия може да действа бързо, когато това е наистина важно“, заяви шефът на компанията Армин Папергер, цитиран от БГНЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и министъра на финансите Ларс Клингбеил.

Берлин предприе стъпки за превъоръжаване след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., ускорявайки този процес, след като американският президент Доналд Тръмп призова Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Заводът ще помогне за изпълнението на рекордна поръчка за боеприпаси на стойност 8.5 милиарда евро (тогава 9.3 милиарда долара), направена от германското правителство през юли 2024 г.

Заводът на “Райнметал“ в Унтерлус вече произвежда оръжия и боеприпаси за танк Leopard 2, който се използва от украинската армия.

На церемонията присъства и президентът Румен Радев, след като само преди ден и лидерът на ГЕРБ се срещна с Армин Папергер.

Тогава Радев видимо се раздразни, че Борисов го е изпреварил в Германия. Лидерът на ГЕРБ обяви предстоящото партньорство между германската компания и България, но Радев обясни, че той е издействал инвестицията.

Сега Радев посочи, че планираната инвестиция България става част от европейската отбранителна екосистема.

"Планираният завод за снаряди в България ще бъде с капацитет 100-150 000 бройки годишно или половината от капацитета на съоръжението в Унтерлюс", каза от своя страна Папергер.

Той потвърди пред българските медии, че до 3 - 4 седмици ще са готови документите с офертата към България у нас да се изгради първо съвместна фабрика за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди, а след това и фабрика за производство на барут.

Борисов обяви, че заводът за барут в България ще бъде “най-големият в Европа“. Очаква се той да се строи в рамките на ВМЗ-Сопот, като общата инвестиция да е около 1 млрд. евро.

Преди дни Борисов допусна и общ завод за дронове.

Сега Радев посочи като възможни сфери на по-нататъшни партньорства и "създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника предвид остарелия автопарк на българската армия".