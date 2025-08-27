"Райнметал" откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. И Радев се отчете с визита

Германският оръжеен гигант “Райнметал“ (Rheinmetall) откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлус, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г.

"Изграждането на тази фабрика доказва, че Германия може да действа бързо, когато това е наистина важно“, заяви шефът на компанията Армин Папергер, цитиран от БГНЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и министъра на финансите Ларс Клингбеил.

Берлин предприе стъпки за превъоръжаване след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., ускорявайки този процес, след като американският президент Доналд Тръмп призова Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Заводът ще помогне за изпълнението на рекордна поръчка за боеприпаси на стойност 8.5 милиарда евро (тогава 9.3 милиарда долара), направена от германското правителство през юли 2024 г.

Заводът на “Райнметал“ в Унтерлус вече произвежда оръжия и боеприпаси за танк Leopard 2, който се използва от украинската армия.

На церемонията присъства и президентът Румен Радев, след като само преди ден и лидерът на ГЕРБ се срещна с Армин Папергер.

Тогава Радев видимо се раздразни, че Борисов го е изпреварил в Германия. Лидерът на ГЕРБ обяви предстоящото партньорство между германската компания и България, но Радев обясни, че той е издействал инвестицията.

България и “Райнметал“ ще направят най-малко два завода у нас. Един за барут, един за снаряди и евентуално трети за дронове.

Борисов обяви, че заводът за барут в България ще бъде “най-големият в Европа“. Очаква се той да се строи в рамките на ВМЗ-Сопот, като общата инвестиция да е около 1 млрд. евро.