"Райнметал" откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. И Радев се отчете с визита

Германският оръжеен гигант “Райнметал“ (Rheinmetall) откри най-големия завод за боеприпаси в Европа. Заемаща площ пет футболни игрища, фабриката в Унтерлус, Северна Германия, ще може да произвежда 350 000 артилерийски снаряда годишно до 2027 г.
"Изграждането на тази фабрика доказва, че Германия може да действа бързо, когато това е наистина важно“, заяви шефът на компанията Армин Папергер, цитиран от БГНЕС.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на церемонията по откриването на завода заедно с германския министър на отбраната Борис Писториус и министъра на финансите Ларс Клингбеил.
Берлин предприе стъпки за превъоръжаване след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., ускорявайки този процес, след като американският президент Доналд Тръмп призова Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана.
Заводът ще помогне за изпълнението на рекордна поръчка за боеприпаси на стойност 8.5 милиарда евро (тогава 9.3 милиарда долара), направена от германското правителство през юли 2024 г.
Заводът на “Райнметал“ в Унтерлус вече произвежда оръжия и боеприпаси за танк Leopard 2, който се използва от украинската армия.
На церемонията присъства и президентът Румен Радев, след като само преди ден и лидерът на ГЕРБ се срещна с Армин Папергер.
Тогава Радев видимо се раздразни, че Борисов го е изпреварил в Германия. Лидерът на ГЕРБ обяви предстоящото партньорство между германската компания и България, но Радев обясни, че той е издействал инвестицията.
България и “Райнметал“ ще направят най-малко два завода у нас. Един за барут, един за снаряди и евентуално трети за дронове.
Борисов обяви, че заводът за барут в България ще бъде “най-големият в Европа“. Очаква се той да се строи в рамките на ВМЗ-Сопот, като общата инвестиция да е около 1 млрд. евро.
Двамата глави на двата най силни олигархични клана на Мултигруп БСП и ГЕРБ ,съответно Борисов и Радев,сега се скъсват да се бият по гърдите“кой е донесъл у нас тази инвестиция на Рейнметал?“ и си приписват заслугата, без да си дават сметка , това е едно много опасно и мръсно производство, отравящо природата на България и нейния въздух, омърсяващо хиляди декара хубава и плодородна българска земя, която дава прехраната на БГ народ.
И със съдействието на германците, които отново превръщат „България …
в барутния погреб на Европа“.
На германците не им пука, важно е някой глупак да вземе това мръсно производство от тяхна територия, а те да си държат природата чиста, за сметка на природата на някоя друга страна като нашата,без правова държава да спира с желязната си секира това престъпление и продажен елит като нашия.
Двамата първи държавници се аргументират , че производството е Било в полза на Украйна, което е напълно погрешно.
Нашите първи ако бяха национално отговорни държавници нямаше да се надпреварват да доказват "Кой е уредил инвестицията?", нито ще си завиждат един на друг за инвестицията, а първо ще мислят за националните интереси на България , а после за тези на Украйна.
Двамата имат най високата трибуна в НС, от която трябва да разобличат внасянето на тази мръсна и унищожаваща красивата природа на България инвестиция и да поискате от Рейнметал да не да превръща България отново в барутния погреб на Европа, а да внесе в България такава инвестиция, която ще бъде от полза както за България, така и за Украйна!
Тези двамата са първи държавници на България,
НЕДЕМОКРАТИЧНИ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ ТИКВИ, които дори до народа си не могат да се допитват.
Бившия телохранителят на бай Тошо и бившия комунистически пилот ,с глави замръзнали във време ОНО комунистическо, нищо не научиха в своята политическа кариера как да се държат като бащицата им бай Тошо, щото бай Тошо, за разлика от тях, правеше опити да се допитва до народа си..
Питам двамата наши първи - Швейцарците за щяло и нещяло правят референдуми , които не засягат националната сигурност на страната им, а ние защо да не правим референдуми за неща, които засягат нашата национална сигурност?
Чистотата на земята на която стъпваш и която ти произвежда храната, въздуха който дишаш, не са ли въпрос касаещ националната ни сигурност?
Или „турския поток“ който и двамата построиха с парите на БГ данъкоплатци, не е ли важен въпрос касаещ националната ни сигурност?
Сал един инвеститор Рейнметал имаме да ни използва за производство втора ръка. Ама втори едва ли ще дойде!!! Производството на барут естествено ще попадне в ръцете на техните баровци от Мултигруп и редовата членска маса на ГЕРБи БСП ще увисне като мокър парцал и ще остане със зинали уста.
Откак тези двамката управляват, не е дошъл нито един сериозен инвеститор в България, идват само най големите мошеници и престъпници да експлоатират БГ народ.
Те превърнаха държавата ни в МУТРЕНСКА, боклукчийската кофа на Европа и гнездо на цялата наша и световна престъпност.