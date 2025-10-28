"Райнметал" смята, че за 14 месеца може да построи в България един от "най-добрите заводи" за боеприпаси в Европа

България и германският oръжеен мастодонт "Райнметал" подписаха договора за изграждането на общ завод за барут и боеприпаси в рамките на ВМЗ-Сопот.

Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.

"Скоростта на България е както никога досега. Още с втората ни среща създаваме един от най-добрите заводи в Европа. Европа и НАТО имат нужда от 50 милиона амуниции, а България ще има своя значим принос", посочи главният изпълнителен директор на "Райнметал“ Армин Папергер.

Според неговите очаквания заводът ще бъде изграден в рамките на 14 месеца.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди (стандарт на НАТО) и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. В света има остър недостиг на снаряди след руската военна агресия срещу Украйна. Очаква се в завода да бъдат открити 1000 нови работни места.

Дежурна разправия

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. В залата бе и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Около привличането на инвестицията се стигна до дежурната разправия между президента Румен Радев и Борисов. Държавният глава обяви, че той е привлякъл "Рейнметал" и е направил подарък на правителството.

Борисов обаче явно не се е впечатлил от подаръка, защото изпревари Радев с часове за среща с Папергер в Германия, а и сега демонстрира близост с него.

Борисов обяви бъдещата обща инвестиция с "Райнметал" още през април, като пътува до Дортмунд и се срещна с директора на компанията Армин Папергер. Румен Радев и Армин Папергер пък разговаряха по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година. Сътрудничеството може да се разсрастне

Премиерът Росен Желязков посочи, че проектът е резултат от усилията между Европейския съюз и НАТО и е "насочен към по-добра защита на Европа и повишаване на стратегическата ѝ автономност".

"Поставяме основите на партньорство, което обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа“, посочи още Желязков.

По-рано ислезе информация, че "Райнметал" и България могат да обмислят и изграждането на общ завод за дронове.

Във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че "ще направим още един завод, за средните калибри", но няма повече информация.

Около проектът за производството на снаряди има още много неясни неща, като според специалисти в бранша едва ли ще бъде изграден в рамките на посочения срок от 14 месеца.

Остава и предизвикателство да се намери памук, който е основната суровина за барута.

Европа разчита почти изцяло на внос, а търсенето е все по-голямо.