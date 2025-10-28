"Райнметал" смята, че за 14 месеца може да построи в България един от "най-добрите заводи" за боеприпаси в Европа

България и германският oръжеен мастодонт "Райнметал" подписаха договора за изграждането на общ завод за барут и боеприпаси в рамките на ВМЗ-Сопот.
На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. В залата бе и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Около привличането на инвестицията се стигна до дежурната разправия между президента Румен Радев и Борисов. Държавният глава обяви, че той е привлякъл "Рейнметал" и е направил подарък на правителството.
Борисов обаче явно не се е впечатлил от подаръка, защото изпревари Радев с часове за среща с Папергер в Германия, а и сега демонстрира близост с него.
Сътрудничеството може да се разсрастне
Нека си припомним магистралата в Кресна - за 14 месеца само екологичните проучвания няма да са готови ... Обаче тези ЗАМЪРСЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА, които НИКОЯ ДРУГА СТРАНА НЕ ИСКА ще ни ги наложат насила, както ни наложиха влизането в НАТО и еврозоната ... Фашистка Европа ....
"""Райнметал" смята, че за 14 месеца може да построи в България един "най-добрите заводи" .."" обаче с наши пари
Не знам кой от бръмбарите в главата ти е родил тоя ултрaидиoтизъм. Оръжейни заводи има и ще има хиляди по света, няма нито една страна без поне един такъв. Когато на няколкостотин километра от границите ти беснее дивашка агресивна сган напираща от изток, си длъжен да вземеш мерки. Теб рашистката агресия те вдъхновява, чакаш азиатските нечовеци да довтасат и тук, та да ги срещнеш с хляб и сол, ама няма да те огрее. А мръсната вода можеш сам да си я изпиеш, или да я разделиш с бръмбарите.
Ето така се започват войните от България, от които следват националните катастрофи. Антиселекцията на политическия елит е в основата на подобни процеси. Българите сами ще си изпием мръсната вода.
Простия крадлив Толуп пак се опитва да си пише точки, Некадърници за нищо не ставате, Добре че беше Радев да ви докара инвеститорите.
Гарантирано от ГЕРБ и Бойко Велики! ;)