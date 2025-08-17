Райски газ и 200 км/ч: Съдът остави в ареста Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, който преди два дни се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. При катастрофата загина един човек.



Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.

Катастрофата стана около 1:46 ч. в петък, когато автомобил "Ауди" RS5, с мощност 450 конски сили и управляван с над 150 км/ч, не успява да вземе завоя на бул. "Константин Величков" към бул. "Цар Борис III", отклонява се от пътя, удря се в бордюра на тротоара, излита и се врязва странично в спрелия на платното и изчакващ червения светофар автобус.



Ударът е толкова силен, че предницата на автомобила излиза от другата страна на рейса.

При инцидента загина лекар от Спешна помощ, а общо седем са пострадали.

Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване.

Виктор Илиев е обвинен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост при шофиране с превишена скорост. За подобно деяние наказанието е от 15 до 20 години затвор. Пред съда той заяви, че "желае помилване".

Изключителна агресивност и арогантност

В случая се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, в резултат на което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, и общо четири лица, две от които към момента са с опасност за живота, каза прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд.



"Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурор Христова", цитирана от БНТ.



На въпрос дали ще се наложи ли извършителят на убийството да плати автомобила, който е шофирал, както и автобуса на градския транспорт, тя коментира:

"Вероятно ще следва да се присъдят причинените вреди в резултат на виновното противоправно поведение, и ще се наложи да изплати същите – както за уврежданията на автобуса, така и за предоставения му за ползване лизингов автомобил, който е управлявал при причиняването на пътнотранспортното произшествие".

Употребявал райски газ



Бутилка с райски газ е намерена в колата при извършения оглед и при последвалото претърсване и изземване на съответния автомобил, коментира прокурор Христова, и допълни:

"Налице са и свидетелски показания, че по време на управлението на автомобила извършителят е употребявал райски газ. В тази връзка е назначена химико-токсикологическа експертиза, която към момента е в процес на изготвяне и ще конкретизира употребата на райски газ.“



"Според събраните до момента свидетелски показания поведението на водача е било изключително агресивно. Самите свидетели са отправили молба към него да намали скоростта и да спазва съответните правила, тъй като пътуващият вдясно до водача спътник притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Очевидно всички са били възмутени и са настоявали той да преустанови този вид поведение, но същият не се е съобразил с техните молби“, завърши прокурорът по делото.