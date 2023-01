Ракетен удар уби десетки наскоро мобилизирани руснаци край Донецк (Обновена)

Ракетен удар в нощта на 1 януари в селището Макеевка, в анексираната от Русия част на Донецка област, е убил десетки наскоро мобилизирани руски военни. Новината за една от най-тежките известни загуби досега, свързана с изпратени от Москва военни, бе съобщена първо от руски и украински блогъри и социални медии. Руското министерство на отбраната цял ден мълча, преди да потвърди за 63-ма загинали при украински удар с четири американски ракети срещу "пункт за временно настаняване"

Без да поема отговорност за атаката, Управлението по стратегически комуникации на украинската армия съобщи в своя телеграм-канал за около 400 загинали и 300 ранени при удар по училищна сграда, в която са били настанени мобилизирани.

Към момента няма независимо потвърждение на противоречащите си данни, изнесени от Киев и Москва.

Съдейки по всичко, ударът е бил нанесен точно в минутите, когато руската телевизия е излъчвала новогодишното поздравление на президента Путин, който се появи на екрана в обкръжението на военнослужещи.

Руското министерство на отбраната твърди, че Въоръжените сили на Украйна са изстреляли от реактивна система за залпов огън HIMARS шест снаряда по пункт за временно разполагане на руско военно подразделение в района на Макеевка. Обектът е бил улучен от "четири ракети с фугасна бойна глава", в резултат на което "са загинали 63 руски военнослужещи", пише в съобщението.

Руската система за противовъздушна отбрана е свалила останалите два снаряда, добавиха от министерството на отбраната на Русия и обещаха да окажат "цялата необходима помощ" на семействата на убитите войници.

Сами са си виновни

От обясненията на Москва става ясно, че настанените в Макеевка мобилизирани руснаци сами са виновни за случилото се. Източник от правоохранителните органи на т. нар. Донецка народна република заяви днес пред ТАСС, че военните са използвали активно мобилните си телефони, което е позволило на противника да открие местоположението им.

Редица руски коментатори признаха за нападението по професионално училище, където били разквартирувани войници, и че сградата е почти напълно разрушена, но уверяват, че жертвите са много по-малко, отколкото претендира украинската страна.

Известният тв водещ и близък до Кремъл пропагандатор Владимир Соловьов написа в Телеграм, че "загубите са значителни...но дори не се доближават" до 400.

Руските телеграм-канали съобщават за десетки загинали руснаци след ракетен удар по база за мобилизирани в Макеевка.

Но Игор Гиркин, руски военен ветеран и понастоящем коментатор, казва, че стотици са били убити и ранени, а самата сграда е "почти напълно разрушена".

Първият зам.-министър на информацията в самопровъзгласилата се ДНР Даниил Безсонов съобщи, позовавайки се на местни жители, че ударът е бил нанесен в новогодишната нощ в 00:01 местно време. Според информацията на чиновника, украинската армия е атакувала с американски ракетни системи HIMARS.

Атакуваната училищна сграда е била "компактно заселена с мобилизирани от Саратовска област", пише телеграм-каналът "Romanov Лайт", цитиран от независимия сайт "Медуза". По негови данни е имало силен взрив, причинен от детонация на боеприпаси, с което се обясняват сериозните разрушения.

Информацията, в с сградата са били настанени мобилизирани, се потвърждава и от канала на военния блогър Борис Рожин, който също пише за значителен брой убити и ранени. На видео, публикувано в телеграм-каналите, се вижда, че от сградата, в която са били настанени мобилизиарните руснаци, практически не е останало нищо.

Украинските телеграм-канали съобщават, че в Макеевка може би са загинали 600 човека.

Телеграм каналът "МИГ Русия" обаче твърди, че данните за "стотици загинали в Макеевка са украинска дезинформация".

Обявеният от Москва за издирване разследващ журналист Христо Грозев публикува в Туитър снимки преди и след атаката, от които е видно, че от сградата не е останало почти нищо.

Before/after photos of the school building in Makiivka where Russia had stationed mobilized troops from the Saratov region, Russian telegram channels report. At midnight on NY, Ukraine destroyed the building - killing an unknown number of Russian troops - with a volley or HIMARs. pic.twitter.com/44ZL1HigQ8