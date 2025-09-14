Рами Киуан остана със сребърен медал на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Рами Киуан загуби финала в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс в Ливърпул, отстъпвайки с 0:5 съдийски гласа на узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев.
Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам, когато Детелин Далаклиев спечели златния медал в Милано.
Съперникът от Узбекистан е трикратен шампион на Азия и световен юношески първенец. 20-годишният Еркинбоев доминираше и в трите рунда днес срещу българина, като особено сериозно превъзходството му се видя във втория. Киуан направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи.
25-годишният Киуан, който е Европейски шампион от 2024-а година в Белград, вчера на полуфинала беше категоричен над англичанина Калъм Мейкин. Преди това пък отстрани Алън Пери от Шотландия и Сумит Кунду от Индия.
Това бе 20-ти финал с българско участие на Световни първенства по бокс, а сребърното отличие на Киуан е 11-то. С това представяне България завърши изключително успешния за страната ни турнир в Ливърпул. Той бе гарниран и от бронзовия медал на 21-годишния Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг) останаха в подножието на отличията, нареждайки се на пето място.
