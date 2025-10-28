Ранените след земетресението в Турция са 26, всички са изписани

Общо 26 души са били ранените при земетресението от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция) тази нощ. Няма информация за загинали. най-новите данни бяха съобщени от министъра на здравеопазването Кемал Мемишоглу в профила му в социалната мрежа "Eкс" и цитирани от БТА.
"Лечението на всички приети в болниците вече е приключило. Всички те са изписани. Още веднъж изказвам солидарност с всички засегнати граждани и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа Мемишоглу.
Вторичните трусове продължават и към този час. Последният по-силен е от 10:17 ч. местно време (09:17 часа бълг. време), с магнитуд от 4,6 по скалата на Рихтер.
Разчистването на срутилите се сгради вече е започнало. Става дума за 3 двуетажни сгради, които са били необитаеми заради щети, нанесени по тях при земетресение през август, както и един магазин.
В профила си във Фейсбук министърът на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че на спешния телефон 112 са постъпили 504 сигнала, сред които 25 за постройки с проблеми след земетресението. Рано сутринта той пристигна в Балъкесир, за да проследи отблизо дейностите на екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и за да се срещне с жителите на най-засегнатите места. В ефира на телевизия ТРТ вътрешният министър съобщи, че екипите за реакция при бедствия са направили огледи в 75 села.
Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Заради късния час и проливния дъжд в региона, то завари хората предимно по домовете им. Паниката обаче ги изкара навън. Част от тях прекараха нощта в джамиите и училищата, които бяха отворени за целта.
Към този част няма данни за щети и проблеми по пътната инфраструктура. Днешният ден е обявен за неучебен в целия окръг Балъкесир.
Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много силни земетресения в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.