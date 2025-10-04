Рапърът Пи Диди влиза в затвора за 4 години

Рапърът Шон "Диди" Комбс, известен още като Пи Диди и Пъф Деди, беше осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с проституция.

55-годишният Комбс беше признат за виновен по две обвинения, свързани с това, че е организирал пътувания със самолети на жени и мъже в различни щати, за да участват в сексуални контакти - престъпление по федералните закони.

Съдът го оправда по по-сериозните обвинения, включващи трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, за които можеше да получи доживотна присъда.

Комбс пледира невинен и се очаква да обжалва присъдата.