 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Рапърът Пи Диди влиза в затвора за 4 години

0 коментара
Сн. Gettty Images
Рапърът Шон "Диди" Комбс, известен още като Пи Диди и Пъф Деди, беше осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с проституция.
 
55-годишният Комбс беше признат за виновен по две обвинения, свързани с това, че е организирал пътувания със самолети на жени и мъже в различни щати, за да участват в сексуални контакти - престъпление по федералните закони.
 
Съдът го оправда по по-сериозните обвинения, включващи трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, за които можеше да получи доживотна присъда.
 
Комбс пледира невинен и се очаква да обжалва присъдата.
 
Преди произнасянето на присъдата рапърът заяви, че "искрено съжалява“ за действията си.

Ключови думи

Пи Диди Пъф Деди
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни