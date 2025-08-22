Ударите на украински дронове по руските нефтени заводи, които се възобновиха през август и засегнаха най-малко 7 големи рафинерии, могат да нанесат непоправими щети на местната нефтопреработка, предупреждава Сергей Вакуленко от Carnegie Endowment for International Peace.
От началото на месеца заради атаките с дронове в Русия напълно спряха работа Сизранският, Новокуйбишевският, Саратовският и Волгоградският нефтопреработвателни заводи. Извън строя на половината мощности на Рязанския завод на "Роснефт", който снабдява с гориво Москва и областта. Атакувани бяха също Славянският, Афипският и Новошахтинският завод.
Те могат да бъдат извадени от строя за дълго или "дори завинаги", казва Вакуленко пред "Файннешъл таймс".
Миналата година ударите на украински дронове понижиха преработката на петрол в Русия до 12-годишен минимум — 267 млн. тона. Тогава ударите бяха многобройни, но разпокъсани и засягаха обикновено по един завод, отбелязва Вакуленко. Сега обаче, обръща внимание той, кампанията е насочена към всички заводи в ключовите региони на потребление и преработка и може да доведе до "безпрецедентни" последици за пазара на горива.
Под ударите на дронове попаднаха заводи, влизащи в топ класацията на най-големите в страната — Волгоградският ("Лукойл", 14.8 млн. тона годишно) и Рязанският ("Роснефт", 13.8 млн. тона годишно). В резултат само за малко повече от две седмици бяха извадени от строя най-малко 10% от мощностите за нефтопреработка, изчислява анализаторът на "Финам" Сергей Кауфман.
За да покрие дефицита, правителството въведе пълна забрана за износ на бензин от Русия. Това трябва да добави около 150 хиляди тона гориво на бензиностанциите. "Въпреки това дори със забраната за износ вътрешното търсене не е напълно задоволено", констатира Кауфман.
Недостиг на бензин възникна в Крим, където властите се върнаха към съветската практика за продажба на горива с купони. Бензинът изчезна от бензиностанциите в Забайкалието, Курилските острови и Приморие, където шофьорите, за да се заредят, са принудени да чакат с часове на опашки.
Борсовите цени на бензина скочиха от началото на годината с 40-50% и през целия август поставят нови исторически рекорди: цената на Аи-92 достигна 72.6 хиляди рубли за тон, а на Аи-95 — 82.2 хиляди.
Ситуацията се усложнява от факта, че никой не знае колко бензин в действителност се произвежда в Русия, посочва Кауфман: още миналата година правителството засекрети статистиката.
Проблемите са свързани и със санкциите, които пречат на нормалния им ремонт, призна през юли министърът на енергетиката Сергей Цивилев, цитиран от Москоу таймс.
Почти всички големи руски нефтопреработвателни заводи са строени и модернизирани с участието на европейски и американски компании. Но западното оборудване за тези мощности попадна още в първия пакет санкции, с които Русия бе наказана след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. През 2000-те години на чуждестранни проектни решения се падаха 80% от оборудването в нефтопреработката, а дори и по времето на СССР тези технологии се закупуваха от Запада, включително инсталации за каталитичен риформинг, отбелязва по-рано Сергей Кондратьев, заместник-ръководител на икономическия департамент на Института по енергетика и финанси.
Да преминат към местно производство заводите така и не успяха, въпреки държавната политика на заместване на вноса. По оценка на Кондратьев за 2024 г. местни са едва 45% от помпеното оборудване в в нефтопреработвателни заводи, 40% от компресорите и само 30% от реакторите и коксовите камери.
крайните украински националисти са морлано деградирали, но заради това се получава симбиозата със Запада/ изрудско съчетание на либерална демокрация с краен украински национализъм/.
След дефицита на картофи и бензин в Русия закономерно следват случаите канибализъм.
В Русия вече се вихри пазар на черно - жена и дъщеря за туба бензин.
Браво,украинци! Бийте безмилостно нашествениците, по всички фронтове!
Това са чеченци терористи , които тогава по това време 2002г воюваха с Русия / Нямат общо с днешна Чечня ръководена от Рамзан Кадиров/ Нали там първо се разделиха на две републики, ендата на страна на Русия, а другата воюваше с Русия.
В Италия е стартирана петиция с искане до Европейския съд по правата на човека да разследва престъпления, извършени от украински неонацистки групировки в Донбас от 2014 г. насам, съобщи пред ТАСС авторът на инициативата Амедео Авонде.
Според Авонде, студент от Торино и автор на проекта „Единна Италия“, е стартирал специален уебсайт за събиране на подписи.
„Международно разследване най-накрая може да покаже на света какво наистина се е случило в Източна Украйна през последните осем години. Виновните …
за смъртта на цивилни и етническата дискриминация трябва да бъдат изправени пред съда в справедлив процес“, каза той в изявление. „Събитията, които се случиха в Украйна след преврата на Майдана, трябва да бъдат изложени на западната общественост. Правилната информация е основата на правилния дипломатически процес.“
По думите му, в продължение на много години „Съединените щати и правителствата, които те подкрепят, не позволиха истината за страданията на етническите руснаци в Украйна да бъде разкрита пред широката общественост“.
„Нашата цел е да разкрием истината“, каза Авонде.
Вземи сега да ни припомниш и за избитите от руските спецчасти 174 заложници в Дубровка по време на мюзикъла “Ост-Норд” та съвсем да ни оправиш вечерта.
Властите в Украйна продължават да извършват престъпления, за да угодят на Запада, като убиват цивилни, дори девет години след трагедията в Одеса на 2 май 2014 г., заяви във вторник изпълняващият длъжността лидер на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин.
„Украйна, която познавахме, престана да съществува завинаги за много от нас преди девет години, когато хора бяха изгорени живи в сградата на профсъюзите в Одеса“, написа Пушилин в своя Telegram канал по случай 9-ата годишнина от тези …
трагични събития. „За да угодят на Запада и да запазят властта, украинските политици продължават да извършват престъпления - убийства, геноцид и етническо и религиозно потисничество.“
Според Пушилин „настоящият киевски режим не е в състояние да направи безпристрастна оценка на тези ужасни събития или да проведе справедливо разследване“. Той обаче изрази увереност, че отговорните за това престъпление ще бъдат наказани. „Донбас винаги ще помни загиналите от ръцете на украинските неонацисти в Дома на профсъюзите в Одеса на 2 май [2014 г.]“, заключи той.
Всеки шанс за независима Украйна приключи, след като правителството ѝ позволи трагедията през 2014 г. в синдикален център в Одеса, заяви във вторник временно изпълняващият длъжността губернатор на Херсонска област Владимир Салдо.
„Варварското изгаряне на хора от украински нацисти в Дома на синдикатите в Одеса на 2 май 2014 г. беше вододелен момент, след който така наречената независима Украйна в сегашния си вид се обрече на изчезване“, каза той в Telegram.
Според чиновника, именно след пожара …
в Дома на синдикатите десетки херсонски активисти напуснаха домовете си, за да участват във военните действия в Донбас. Всяка година на 2 май жителите на Херсон носят цветя на паметника на Потьомкин в столицата на Херсонска област в памет на жертвите на тези събития.
Салдо каза, че настоящата украинска държава „или ще се промени радикално, или ще потъне в забрава като грешка на историята“.
Oдеса скоро ще се отърси от ярема на крайнодесните екстремисти в Украйна и отново ще стане свободен град, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар по случай 10-ата годишнина от клането в сградата на Дома на профсъюзите в Одеса.
„Уверени сме, че идва денят, в който Одеса ще се отърси от ярема на съвременните [крайнодесни] активисти и отново ще стане наистина свободен град, където хора от различни националности могат да живеят в мир и съгласие“, подчерта руският …
дипломат.
Тя също така изрази увереност, че справедливото наказание рано или късно ще стигне до онези, които са извършили това, което тя определи като „варварско престъпление, което няма давност“. Според Захарова методите, използвани от „нацистите“ преди десетилетие, разкриват „канибалистичния характер на съществуващия украински режим“.
Докато разследването на събитията от 2 май 2014 г., започнато от Киев под натиск от международни организации, се превърна във фарс, настоящият украински лидер Владимир Зеленски, който обеща да гарантира, че Украйна напълно спазва закона и принципа за неизбежност на наказанието, когато дойде на власт през 2019 г., „не изпълни обещанията си“, оплака се Захарова.