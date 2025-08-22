Ръст на цените и дефицит на бензин: Украински дронове извадиха от строя големи рафинерии в Русия

Ударите на украински дронове по руските нефтени заводи, които се възобновиха през август и засегнаха най-малко 7 големи рафинерии, могат да нанесат непоправими щети на местната нефтопреработка, предупреждава Сергей Вакуленко от Carnegie Endowment for International Peace.

От началото на месеца заради атаките с дронове в Русия напълно спряха работа Сизранският, Новокуйбишевският, Саратовският и Волгоградският нефтопреработвателни заводи. Извън строя на половината мощности на Рязанския завод на "Роснефт", който снабдява с гориво Москва и областта. Атакувани бяха също Славянският, Афипският и Новошахтинският завод.

Те могат да бъдат извадени от строя за дълго или "дори завинаги", казва Вакуленко пред "Файннешъл таймс".

Миналата година ударите на украински дронове понижиха преработката на петрол в Русия до 12-годишен минимум — 267 млн. тона. Тогава ударите бяха многобройни, но разпокъсани и засягаха обикновено по един завод, отбелязва Вакуленко. Сега обаче, обръща внимание той, кампанията е насочена към всички заводи в ключовите региони на потребление и преработка и може да доведе до "безпрецедентни" последици за пазара на горива.

Под ударите на дронове попаднаха заводи, влизащи в топ класацията на най-големите в страната — Волгоградският ("Лукойл", 14.8 млн. тона годишно) и Рязанският ("Роснефт", 13.8 млн. тона годишно). В резултат само за малко повече от две седмици бяха извадени от строя най-малко 10% от мощностите за нефтопреработка, изчислява анализаторът на "Финам" Сергей Кауфман.

За да покрие дефицита, правителството въведе пълна забрана за износ на бензин от Русия. Това трябва да добави около 150 хиляди тона гориво на бензиностанциите. "Въпреки това дори със забраната за износ вътрешното търсене не е напълно задоволено", констатира Кауфман.

Недостиг на бензин възникна в Крим, където властите се върнаха към съветската практика за продажба на горива с купони. Бензинът изчезна от бензиностанциите в Забайкалието, Курилските острови и Приморие, където шофьорите, за да се заредят, са принудени да чакат с часове на опашки.

Борсовите цени на бензина скочиха от началото на годината с 40-50% и през целия август поставят нови исторически рекорди: цената на Аи-92 достигна 72.6 хиляди рубли за тон, а на Аи-95 — 82.2 хиляди.

Ситуацията се усложнява от факта, че никой не знае колко бензин в действителност се произвежда в Русия, посочва Кауфман: още миналата година правителството засекрети статистиката.

Проблемите са свързани и със санкциите, които пречат на нормалния им ремонт, призна през юли министърът на енергетиката Сергей Цивилев, цитиран от Москоу таймс.

Почти всички големи руски нефтопреработвателни заводи са строени и модернизирани с участието на европейски и американски компании. Но западното оборудване за тези мощности попадна още в първия пакет санкции, с които Русия бе наказана след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. През 2000-те години на чуждестранни проектни решения се падаха 80% от оборудването в нефтопреработката, а дори и по времето на СССР тези технологии се закупуваха от Запада, включително инсталации за каталитичен риформинг, отбелязва по-рано Сергей Кондратьев, заместник-ръководител на икономическия департамент на Института по енергетика и финанси.

Да преминат към местно производство заводите така и не успяха, въпреки държавната политика на заместване на вноса. По оценка на Кондратьев за 2024 г. местни са едва 45% от помпеното оборудване в в нефтопреработвателни заводи, 40% от компресорите и само 30% от реакторите и коксовите камери.