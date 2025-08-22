Растат съдебните дела за "климатично изпиране" чрез купуване на въглеродни кредити

Компаниите, които зависят единствено от въглеродни компенсации в подкрепа на твърденията си за устойчивост, а не предприемат реални действия за намаляване на място на екологичния си отпечатък, са изправени пред рисковете от съдебни спорове заради подвеждащо "климатично изпиране" и последващите финансови и репутационни щети от подобни искове. За това предупреждава докладът на организацията "Корпоративна отчетност".

В него са разгледани 43 от най-големите проекти за компенсации на доброволния пазар на въглеродни емисии и изводът е, че при повечето от тях е било "малко вероятно да донесат обещаните климатични ползи". Само за миналата година огромно количество въглеродни кредити са оценени като "проблематични", което означава, че няма да доведат до реални намаления на емисиите, поради което са били изтеглени от обращение, констатират анализаторите.

Всеки въглероден кредит е равен на един тон намален или премахнат CO₂, и покупката му го прави компенсация за извършено от купувача му замърсяване за сметка на намалено другаде замърсяване.

През 2024 г. приблизително 207.8 милиона кредита за компенсации са били оттеглени от доброволния пазар на въглеродни емисии, според данни, налични в базата данни AlliedOffsets (AOD) - "най-изчерпателният набор от данни за дейността по компенсиране на въглеродни емисии в световен мащаб". Разгледани са компенсациите на всички близо 3000 проекта в тази база данни за 2024 г. Половината от оттеглените въглеродни кредити се падат на най-големите 100 проекта за компенсации. Най-голямата част от 43-те проблемни проекта са в областта на горското стопанство и земеползване (23), а 15 са в областта на възобновяемите енергийни източници. При проектите за справедлив преход към системи за възобновяема енергия обаче се предполага, че ползите за намаляването на парниковите емисии са малки.

Според Exergio, компания за енергийна оптимизация, купуването на въглеродни кредити представлява нарастващо "климатично изпиране", при което компаниите "се преструват, че активите им са зелени, но продължават да замърсяват местните общности".

"Купуването на съмнителни кредити за проекти в другия край на света не прави сградата ви в Лондон, Париж или Вилнюс по-чиста", каза Донатас Карчаускас, главен изпълнителен директор на Exergio. "Отстъпките не намаляват местните ви емисии, нито подобряват качеството на въздуха. И няма да ви предпазят от правен контрол. Трябва да се случат реални намаления там, където е замърсяването", отбелязва той.

Подобна картина е представена и в скорошен доклад на Лондонското училище по икономика и политически науки. Той показва, че несъответствието между твърденията за климатични проблеми и действителните резултати кара много компании да се озовават в съда, като през 2024 г. са заведени над 226 нови дела за "климатично изпиране". Докладът показва и положителна тенденция – ищците печелят висок дял от тези дела.

През 2024 г. 20% от делата са били насочени към компании или техни ръководители, като ответниците са варирали от финансови институции до потребителски марки. Това е промяна в миналата тенденция, при която петролните компании някога доминираха в подобни съдебни спорове.

Освен това, 80% са били стратегически дела, които са се опитвали да променят правителствената политика или фирмените практики. Много от тях са се стремили да наложат по-строги правила за климата или да държат компаниите отговорни за подвеждащи твърдения за околната среда.

"За собствениците на активи посланието е ясно – намалете емисиите на място или бъдете готови да оправдаете всеки тон, който твърдите, че сте намалили", добавя Карчиаускас.

"Ако предприятията твърдят, че активите им са зелени, те ще трябва да бъдат готови да предприемат конкретни стъпки, като например инсталиране на ефективни отоплителни и охладителни системи или препроектиране на производствените процеси", смята той.

Този фокус върху осезаемото, местно въздействие е особено важен за строителния сектор, който е отговорен за най-високия процент емисии, тъй като там се губят големи количества енергия, отбелязва още Карчиаускас.

"Ако решите да компенсирате въглеродните си кредити, тези проблеми остават незасегнати, независимо колко кредита купувате. Съдебните решения и повишаването на осведомеността относно климатичното изпиране показват, че големите компании няма да могат да избягат от проблема или да го скрият другаде", заключава Карчиаускас.