Расте безработицата сред младите и по-необразованите

През второто тримесечие на 2025 г. заетостта остава относително стабилна, но зад това се крият важни структурни размествания по възраст, образование, икономически дейности и професионални класове, сочи анализ на Инсититу за пазарна икономика на база данните на Националния статистически институт.
Коефициентите на заетост по възрастови групи показват ясно изразени разминавания. Най-тревожен е спадът при младите хора (15-24 години) – спадът е 3.1 п.п. през 2025 г. след относително стабилни движения в предходните години. При 25-34-годишните също се наблюдава изненадващо влошаване – минус 6.2 п.п. през 2025 г., въпреки устойчивите положителни движения преди това.
По-зрелите възрастови групи (35-44 г. и 45-54 г.) отчитат по-умерени спадове, съответно от 2.8 и 1.8 п. пункта. При най-възрастните работници (65+ г.) за сметка на това има стабилен ръст от 0.4 п.п. спрямо същото тримесечие на 2024 година. Тези данни показват по-голяма трудност за навлизане на младите работници на пазара на труд и потенциално изоставане на сезонната им заетост в туризма и селското стопанство. В същото време положителната динамика при най-възрастните най-вероятно отразява постепенното удължаване на работния живот и с високия дял пенсионери в България, които продължават да участват активно на пазара на труда, отчитат анализаторите
При хората с висше образование коефициентът на заетост остава стабилен, с леко увеличение през 2025 година (1.2 п.п.). Средното и професионалното образование не показват значими промени. Рязък спад обаче се отчита при лицата с основно образование (-3.2 п.п. през 2025 г.) и при хората с начално и по-ниско образование (-2.7 п.п.), които губят натрупания положителен тренд от 2023 и 2024 година. Тези резултати показват засилено търсене на по-образовани кадри и паралелно намаляваща възможност за реализация на нискоквалифицираните на пазара на труда.
По икономически дейности се очертават няколко отчетливи тенденции. Преработващата промишленост бележи значителен спад през 2025 г. (-9%), продължавайки негативната линия от 2024 г, в унисон с динамиката на индекса на промишлено производство, който намалява от пика си след пандемията. Строителството също губи позиции, въпреки ръста на добавената стойност и декларирания голям дефицит на работници (-4%). Особено показателен е обратът в хотелиерството и ресторантьорството – след ръст между 2022 и 2024 г., секторът отбелязва спад от 4% през 2025 година.
Сектори с по-висока добавена стойност демонстрират по-устойчив растеж. След спад през 2024 г. ИКТ секторът възстановява част от динамиката с +3% през 2025 година. Финансовите и застрахователните дейности (+10%) и държавното управление (+8%) също отчитат ръст за втора поредна година. Продължава трендът на изместване на заетостта към сфери, изискващи повече интелектуален труд.
Инситутът се спира и на възходящата динамика на минималната работна заплата след въвеждането на механизма и обвързването ѝ със средната, която ограничава достъпа до пазара на труд именно за най-слабо образованите и без опит работници (или ги тласка в сивия сектор).
На запад не могат да избягат от многовековното си минало на колонизатори. Сега са си пак такива, други са инструментите. Българите са южно славянски народ, със съвсем друга история и минало, и с други ценности. Няма национален интерес българската държава, защото тя няма ясно изразени цели и амбиции в икономически, културен и военен аспект.
Тя не ги прогонва, такава е политиката на Запада, да държи на ниско ниво България и изсмуква потенциала от по талантливите и способни българи. Нямат интерес от развита българска нация . Българската държава няма национален интерес
Ще имаме необразовани сред младите, защото следваме не Европа, а САЩ с платеното образование. Дори нашите такси в университетите са най високите в Европа , на народ известен с най ниския си жизнен стандарт в ЕС.
Управляващата ни от 35 години олигархична кохорта въобще не и пука за образованието на народа си. Налага такси във висшето образование за да си пълни джоба, без да се замисли, че това е пречка пред нейните млади да учат и прогонва умните навън да търсят по "евтини" университети, …
които се предлагат боол в Европа. Например в най богатите скандинавски страни образованието е безплатно от първи клас до последен курс в университета
Така се нарушават човешките права защитени в нашата конституция, която казва , че образованието и здравеопазването са равнопоставени за всички.