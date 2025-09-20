Разбиват жълтите павета при парламента заради Пеевски, сигнализираха от ДБ

“Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“. За това сигнализира в събота съпредседателят на „Да, България!“ (ДБ) Ивайло Мирчев, съобщиха от "Да, България!".
Той посочи, че жълтите павета се къртят на същото място, където по-рано тази седмица от “Продължаваме промяната” паркираха автомобилите си, за да не може лидерът на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента. Акцията беше в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.
Според Мирчев, това е отличен пример за завладяната държава. Ако „голямото Д“ има проблем, той се решава в рамките на 24 часа, посочи съпредседателят на ДБ. „Същият този, който обясняваше, че от нищо не го е страх и не му трябвала охрана, явно истински се е уплашил”, заяви още Мирчев.
Според него Пеевски е единственият депутат, на когото Министерски съвет отговаря моментално. “Вчера Пеевски написа писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата. Часове по-късно министър-председателят му рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък“, каза Мирчев.
Той подчерта, че когато Пеевски иска нещо да се случи, то се случва веднага. Когато обаче един град е без вода, завладяната държава не реагира по същия бърз начин, а вместо това се действа бавно и тежко, с комисии и групи от хора, които ни обясняват, че не са корумпирани и не са откраднали стотици милиони левове за водата и язовирите, допълни депутатът.
Той напомни също за законодателната инициатива на "Продължаваме промяната – Демократична България", която цели никой депутат да не ползва охраната на НСО, с изключение на председателя на парламента. "Всеки месец данъкоплатците плащат стотици хиляди левове за охраната на Пеевски. Ние искаме данъкоплатците да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но не на НСО, а на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, която оперира в затворите", каза още депутатът.
От Столичната община (СО) съобщиха, че са възложили проверка, като на място е бил изпратен екип на Столичния инспекторат и районната администрация. Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите.
Проверката продължава, посочиха още от Столична община.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Боклуците на ГЕРБ действат извън закона, заедно с Прасето пеевски санкционирано за кражба на бизнес и за корупция. Разбиват жълтите павета без разрешение от СО. Изглежда ДАНС са задействани.
Не е вярно, просто пренареждат паветата, разместени от свинско наднормено тегло...
Завладяната държава.