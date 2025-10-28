Раздор и арести провалиха инвестиция на Асен Христов в Банката на Сан Марино (обновена)

Централната банка на Сан Марино отказа да разреши покупката на мажоритарен дял в Банката на Сан Марино (Banca di San Marino) на инвеститор с участието на българския бизнесмен Асен Христов и компанията му "Старком Холдинг". Решението е взето след проучване, продължило няколко месеца. Издаденият в края на октомври отказ съвпадна с раздор в борда на продавача и с арестите на трима души по разследване за подкуп, свързан с готвената продажба, в размер на 1 млн. евро. Това съобщиха местни медии, цитирани от разследващия сайт Bird.bg.

Banca di San Marino е една от най-старите финансови институции в малката държавица Сан Марино, чиито територии са обградени от всички страни от Италия. Банката е основана през 1920 г. като кооперация от инвеститори от Сан Марино и е собственост на Ente Cassa di Faetano – фондация на банката. От години се обсъжда идеята за привличане на чужд инвеститор, който да развие позициите на банката на европейския пазар, но срещу идеята има и силна съпротива и тревога сред местната общност за допускане на външен играч в ключовата за финансовата система на страната институция.

Официално покупката на мажоритарния дял в Banca di San Marino трябваше да стане през компанията San Marino Group S.p.A., в която според местните медии президент и мажоритарен акционер е Асен Христов и в чиято собственост участва и българският холдинг "Старком" – основен акционер в "Еврохолд" и през него – в "Евроинс".

Договорът за покупката на 51% от капитала на Banca di San Marino е бил подписан на 15 май тази година, а цената на сделката е била 36.7 млн. евро (базова цена от 16.7 млн. евро и последващо увеличение на капитала от 20 млн. евро).

"Старком": Случаят вече е затворена страница

Пред Mediapool от "Старком" уточниха, че са планирали да подкрепят финансово инвестицията на "частния външен инвеститор" и са участвали с малко под 10% в капитала на самото дружество-инвеститор.

От българската компания казаха още, че са се отказали заради възникнал раздор в средите на продавача.

"Причините (за отказа да бъде одобрена сделката, б. р.) са обявени на сайта на централната банка, но доколкото сме информирани, те са свързани изцяло с продавача в лицето на досегашните акционери в банката и са продиктувани от сериозните разногласия, настъпили между същите тези настоящи акционери и възникнали след подписването на договора за продажба на мажоритарния дял в Banca di San Marino. Политиката на "Старком Холдинг" АД така или иначе е да се въздържа от инвестиции в компании, в които има разногласия и конфликти между акционерите, още повече че в случая това е кредитна институция, в която досегашните акционери щяха да продължат да притежават дял и след сделката. С оглед развоя на събитията и настъпилите разногласия около сделката сред досегашните акционери в Banca di San Marino, за нас тази възможност за участие вече беше затворена страница", коментираха от "Старком".

Оттам допълниха, че не могат да коментират съобщенията за трима арестувани по разследване за подкуп, свързан с планираната сделка. "Нямаме никаква представа за връзката между споменатите арести и планираната сделка, нито имаме нещо общо с тази тема, за да можем да я коментираме", заявиха от холдинга.

Властите в републиката арестуваха трима души (единият от които бе оставен под домашен арест) като част от съдебно разследване, проведено от комисаря по правосъдието Франческо Сантони, с твърдения за подкуп от 1 милион евро, свързан с продажбата. Двама души, съпруг и съпруга, бяха оставени в ареста, пишат местните медии. Съпругът е бивш член на борда на Ente Cassa di Faetano - организацията, която притежава Bancа di San Marino.

От централната банка на Сан Марино успокоиха, че проблемите около придобиването на Banca di San Marino нямат общо със стабилността ѝ, както и със стабилността на финансовата система на страната като цяло. От години Сан Марино работи, за да се отърве от етикета си от миналото на юрисдикция с по-благоприятен данъчен режим, като привежда законодателството и практиките си в съответствие със стандартите за прозрачност на Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Moneyval.

"Варенголд Банк" глобена в Германия за пропуски в превенцията на прането на пари

Кредитната институция в Сан Марино не е единствената банка, към която компании, свързани с Асен Христов, са проявявали интерес. През български компании той е свързан с малката бутикова банка Варенголд Банк (Varengold Bank), която има клон и у нас – на адреса на централата на "Еврохолд" (бул. "Христофор Колумб" 43). Преди месец на нея ѝ бе наложена солидна глоба от германския финансов регулатор BaFin заради сериозни нередности в предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма. Двете санкции бяха на обща стойност 3.8 млн. евро.

Регулаторът е установил сериозни пропуски, по-специално при извършването на сделки, свързани с Иран. Недостатъци са намерени във връзка със следните законови задължения: анализ на риска, създаване и функциониране на ИТ система за мониторинг, извършване на комплексна проверка на клиента и спазване на задълженията при прилагането на вътрешни предпазни мерки. От юни 2023 г. до март 2025 г. банката систематично не е подавала доклади за подозрителни трансакции в рамките на предписания срок, твърди още BaFin.

"Старком Холдинг" имаше участие в руската банка "Първа инвестиционна банка – Москва". Заради загубения контрол върху собствеността на банката след инвазията в Украйна обаче през 2023 г. "Старком" отчете стойността на инвестицията си там (4.6 млн. лв.) на 100% като призната загуба от обезценка.