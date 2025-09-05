"Разговорът беше напрегнат." Европейците пак не сa успели да се разберат с Тръмп за Украйна и Русия

Доналд Тръмп преименува Пентагона на Министерство на войната, но същевременно отказва да се съгласи да окаже подкрепа на Европа, която разработва гаранции за сигурност за Украйна. Той реши да ограничи военната помощ за източноевропейските страни, граничещи с Русия. Европейските лидери предложиха на Тръмп съвместно да затегнат санкциите срещу Русия, но все още не са получили отговор.
В четвъртък представители на европейски страни обсъдиха украинския въпрос на среща, към която се присъединиха Тръмп и неговият специален пратеник Стив Уиткоф. Европейците се съгласиха, че ключовият фактор за принуждаване на Кремъл да прекрати войната и да започне мирни преговори трябва да бъде затягането на санкциите. Те ясно заявиха на Тръмп, че очакват той да се съгласи на съвместни санкции, казва пред Bloomberg служител, запознат с въпроса.
В същото време Европа се опитва да покаже на президента, че е готова да понесе значителна тежест за решаване на конфликта, но Владимир Путин не прави това и за преодоляване на безизходицата е необходима помощта на САЩ, пише The New York Times.
Германският канцлер Фридрих Мерц изрази раздразнение след разговорите, че на Европа ѝ липсва влиянието, за да принуди Русия да спре бойните действия, докато САЩ се бавят с предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна или съгласуването на санкции. „В момента не сме в състояние да окажем достатъчен натиск върху Путин, за да сложи край на тази война. Зависим от американската помощ“, каза Мерц в петък. Но в четвъртък Тръмп не показа желание да я предостави и вместо това започна да обвинява ЕС, че купува руски петрол, което доведе до „напрегнат“ разговор, пише Bild, позовавайки се на източници, запознати с разговора.
Когато Тръмп започнал да говори за санкции, бяха направени опити за разработване на общ подход и европейците предложиха да изпратят свои представители във Вашингтон в рамките на два дни, за да създадат работна група. „Остава неясно дали Тръмп се е съгласил с това“, пише Bild.
Вместо конструктивен диалог той, според вестника, „обвини европейците, че купуват руски петрол и по този начин помагат на руската военна машина“. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитала да възрази, че единствените страни в ЕС, които продължават да купуват петрол от Русия, са Унгария и Словакия. (Лидерите на двете страни поддържат приятелски отношения с Москва, пречат на ЕС да въведе ограничителни мерки срещу Русия и да помогне на Украйна и подкрепят политиките на Тръмп – на първо място, унгарският премиер Виктор Орбан.) Но Уиткоф също обвинил Европа, че купува руски петрол чрез Индия.
Индия наистина е изнасяла гориво, произведено от руски петрол, за Европа, но пакетът от санкции на ЕС от юли забрани тази практика и постави в черен списък рафинерии, собственост на Nayara Energy, която се контролира от Роснефт и руския фонд United Capital Partners.
Въпреки че Тръмп преди това е заявявал, че Съединените щати могат да окажат подкрепа на „коалицията на желаещите“ за подкрепа на Украйна с разузнаване, логистика, противовъздушна отбрана и други, в четвъртък той не е дал никакви конкретни обещания. Френският президент Еманюел Макрон заяви след разговорите, че Белият дом ще ги подготви през следващите дни. Тръмп обаче многократно е нарушавал както собствените си обещания, така и ултиматумите, които е дал на Путин. В частни разговори американският президент изрази опасения, че прилагането на „тежките последици“, с които той заплаши, може да провали процеса на преговори с Москва, разказали представители на администрацията му пред CNN.
Европейците били „поразени“ миналата седмица и от съобщението на Пентагона, че САЩ ще започнат постепенно да прекратяват програмите за сигурност за източноевропейските страни, съобщи Financial Times. Вашингтон ще спре финансирането на проекти за обучение и екипиране на армии през следващата година, особено в балтийските държави, които биха били на фронтовата линия в случай на въоръжен конфликт с Русия. Европа сега търси разяснения от Вашингтон.
За да се съгласи Украйна да прекрати войната, са необходими гаранции, че нова война няма да започне през следващите няколко години, заяви пред NYT Яна Пулиерин, старши сътрудник в Европейския съвет по външни отношения: „Но заради това 95% от усилията се полагат, за да бъде Тръмп доволен и да остане на масата за преговори.“
Тръмп: Изглежда, че загубихме Индия и Русия от мрачния и унил Китай
Автор: Труд онлайн Америка 05.09.2025 Доналд Тръмп
