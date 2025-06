Разлъка: Мъск обвини Тръмп, че говори "глупост" и "лъжа"

Илон Мъск незабавно отговори на критиките на Доналд Тръмп от Белия дом днес - два дни след като технологичният магнат жестоко нападна мегабюджетния законопроект, промотиран от американския президент, предаде Франс прес.

"Глупости", написа Мъск в социалните мрежи в коментар към видео на Тръмп, в което той твърди, че гневът му се дължи на загубата на субсидиите за електромобили.

"Лъжа" написа той после, след което публикува откъс, в който американският президент уверява, че Илон Мъск е знаел предварително съдържанието на текста – "велик и красив закон" според Доналд Тръмп, "мерзост" според шефа на "Тесла" и "СпейсЕкс", посочи Франс прес.

"Без мен Тръмп щеше да загуби изборите, демократите щяха да контролират Камарата на представителите, а републиканците щяха да са 51-49 в Сената", написа Мъск в своята социална мрежа "Екс".

Тръмп днес изостри враждата си с милиардера Илон Мъск, като заяви пред репортери, че "е разочарован" от публичната критика на Мъск по отношение на републиканския законопроект за разходите и заяви, че не е сигурен дали двамата ще продължат да имат добри отношения, предаде Ройтерс.



“I would have won Pennsylvania regardless of Elon…I’m very disappointed with Elon. He knew this bill better than anyone and he only developed a problem when he found out I would cut the EV mandate…



When he left he said… pic.twitter.com/O0OfkqmOUd — Autism Capital (@AutismCapital) June 5, 2025

Тръмп също така заяви, че нападките на Мъск срещу законопроекта са мотивирани от предложеното от законодателя премахване на данъчните облекчения за потребителите за електрически превозни средства.

Мъск, главен изпълнителен директор на производителя на електромобили "Тесла", заяви, че се противопоставя на законопроекта, тъй като той ще увеличи федералния дефицит.

"Много съм разочарован от Илон“, каза Тръмп в Овалния кабинет. "Помогнах много на Илон.“

Ройтерс отбелязва, че напрежението между президента Тръмп и изпълнителният директор на "Тесла" Илон Мъск, който се беше самопровъзгласил за "пръв приятел", плашат акционерите на "Тесла".

По-късно Тръмп поиска прекратяване на договорите на Илон Мъск с правителството, предаде Ройтерс.

"Най-лесният начин да се спестят пари в нашия бюджет, милиарди и милиарди долари, е да се прекратят държавните субсидии и договорите на Илон. Винаги съм се учудвал, че Байдън не го е направил!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Той предположи, че може да прекрати действието на държавните договори и субсидии, предоставени на компанията на Илон Мъск.

Тръмп написа два поста в собствената си платформа "Трут Соушъл": "Илон "се износи", помолих го да напусне, отнех му мандата за електромобили, който принуждаваше всички да купуват електромобили, които никой не искаше (това той знаеше от месеци, че ще го направя!), и той просто полудя!", написа Тръмп.

Акциите на "Тесла" паднаха днес с повече от 8%.