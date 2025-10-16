Разминавания от 3 до 33 млн. лева. Има ли проблеми с поръчката за боклука на София

Между 3 и 33 млн. лева. С толкова се разминават различните прогнозни стойности по поръчката за чистенето на София, обявени от общината. Общата разлика в сметките на общината за това колко би струвало чистенето на столицата за 5 години е близо 41 млн. лева.

Това показа проверка на Mediapool в документацията по търга за събирането на боклука, миенето и метенето на София в следващите 5 години.

Заради проблеми с поръчката, сред които оферти с космически цени и съмнително окапала конкуренция, се стигна до "военновременната ситуация" с чистенето на "Люлин" и "Красно село".

До края на годината и в началото на 2026 г. в същото положение може да се окаже почти цяла София. Окончателно решение от страна на общината дали поръчката ще бъде изцяло или частично прекратена, се чакаше до края на миналата седмица. До момента обаче такова не е обявено.

Кметът Васил Терзиев заяви неколкократно, че договори на високите цени, предложени от повечето фирми, няма да бъдат подписани. Допусна, че такъв може да се сключи само с единствения оцелял чуждестранен участник - турска компания с оферта близка до прогнозираната от общината стойност.

Дали обаче разминаването в документите по поръчката няма да се окаже препъни камък пред прекратяването ѝ, предстои да видим. Всяко решение на Столична община по търга може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, а след това евентуално и пред Върховния административен съд. Потенциалните проблеми в документацията правят изхода от подобни спорове неясен – още повече, след като кризата в боклука се превърна в епицентър на остро политическо противопоставяне.

Каква всъщност е прогнозната стойност

Обществената поръчка за чистенето беше обявена с определена от Столична община прогнозна стойност, която не е пределна. Тоест, кандидатите можеха да предлагат и по-високи цени и това не е основание за отстраняването им.

Каква обаче е прогнозата? Оказва се, че има разминаване между общата стойност, посочена в една част от документите, и тази в друга част от тях.

Въпросните числа са фиксирани веднъж в обявлението за поръчката като обща сума за всяка позиция/зона, и втори път в т. нар. образец на ценово предложение. По същество вторият документ е екселска таблица с разбивка на дейностите, които чистачите трябва да извършват, прогнозна единична цена за всяка от тези дейности и прогнозно количество/кратност за всяка дейност за пет години.

Именно тази таблица се попълва от участниците. До прогнозните цени на общината те изписват своята оферта. Цената се умножава по количеството/кратността и се образува общата цена на кандидат-чистачите.

Оказва се обаче, че по всяка от седемте позиции на поръчката има разминаване между прогнозната цена от обявлението и тази от екселската таблица на общината. Разликите са с между почти 3 и над 33 млн. лева. В някои случаи прогнозната стойност от обявлението е по-висока, в други разликата е в полза на сумата от екселската таблица.

Най-голямо разминаване има при т. нар. втора зона, в която влизат районите "Искър", "Кремиковци" и "Панчарево". В обявлението за поръчката за тази позиция е посочена прогнозна стойност от 75.85 млн. лева. В документите към поръчката обаче тя излиза около 42 млн. лева.

(Вижте кои са кандидатите да чистят София)

В същото време единственият останал кандидат-чистач на тези райони "БКС - Чистота" дава обща оферта от 71.8 млн. лева. Така тя излиза по-ниска от едната прогноза, но 1.7 пъти по-висока от другата. В същото време единичните цени на "БКС - Чистота" са значително по-високи от единичните цени на общината. За събирането на един тон отпадък, например, дружеството иска 325 лева при определена от местната власт цена от 166 лева.

Именно заради това, че общата оферта на "БКС - Чистота" е близка до прогнозата на общината (според обявлението), но единичните цени по дейности са драстично по-високи, от общината твърдяха, че трябва да се провери дали няма грешка в предложението на фирмата. След това неофициално казаха, че такава няма. Но пък за сметка на това има огромно разминаване в сметките на местната власт.

Различни са общинските сметки и по единствената позиция, по която евентуално може и да се върви към подписване на договор. Тази за чистенето на "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Единствен кандидат там е турската фирма "Норм Санаи".

Според общата прогнозна стойност, определена от общината (59.9 млн. лева), офертата на турското дружество от 42.6 млн. лева е доста по-ниска. В същото време всички единични цени на компанията са малко по-високи от единичните цени определени от общината. А според простата математика това не е възможно. И се оказва, че по тази позиция разминаването между прогнозите, определени от общината на две места в поръчката, е 17.3 млн. лева. И ако се гледа по-ниската стойност (по екселската таблица), то и турската фирма предлага с около 3 млн. лева повече от определеното от местната власт.

Кое е вярното

Mediapool попита общината на какво се дължи разминаването в различните прогнозни стойности, дали то е позволено и коя е вярната прогнозна стойност. Отговорът гласи:

"При определянето на общата прогнозна стойност на поръчката е използван един от двата метода, изрично позволени от Закона за обществените поръчки (ЗОП). А именно: стойността е пресметната на база "действителната обща стойност на поръчките от същия вид, възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени..." Този подход гарантира максимална обективност и законосъобразност".

Според експерти по обществени поръчки, с които Mediapool разговаря, разминаване между числята в различните документи не би трябвало да има. То е направило впечатление и на кандидатите по поръчката, тъй като са задавали въпроси на общината в хода на процедурата коя точно е прогнозната стойност. Категоричен отговор няма.

За сметка на това документът с единичните цени и прогнозните количества е коригиран в движение. Първоначално в него е била заложена цена за един тон отпадък в първите 6 месеца от изпълнението на договора, в които няма да действа автоматизирана система за проследяване на работата на сметосъбиращата техника. Стойност за услугата след въпросните 6 месеца не е посочена, както и не се изисква от участниците да предложат такава. След запитвания от страна на фирмите, документът с цените е коригиран и вече има само една стойност за изхвърлянето на тон смет и тя важи за целия срок на договора. Самата прогнозна цена в първия и в коригирания документ е една и съща - около 166 лева на тон.

Прави впечатление, че коригираният образец на ценово предложение е качен заедно с останали в него работни бележки. Една от тях гласи, че може би е по-ясно да се запише, че прогнозните стойности са максимални. А друга, че трябва да има две цени за тон събран боклук - за първите 6 месеца и за времето след това.

Коя цена се гледа

От общината уточняват, че общата предлагана от кандидатите оферта не е водеща при оценяването. За целите на класирането се гледат единичните стойности за всяка дейност. А според методиката най-голяма тежест има исканата сума за събирането и извозването на един тон отпадък.

Всъщност в случая с мегапоръчката на общината оценката на предложенията вероятно ще е формална, тъй като по 6 от седемте позиции остана само един кандидат (по седмата няма оцелели). Така всяко дружество формално ще получи максимална оценка, тъй като няма конкурентна оферта за сравнение.

От общината уточняват още, че "количествата, включени в Образеца на ценово предложение, имат изцяло ориентировъчен и индикативен характер". "Те са предоставени единствено с цел да подпомогнат кандидатите при ценообразуването и да им дадат ясна представа за очакваните обеми и количества работи, които ще бъдат възлагани", обясниха от местната власт.

Дали високите цени са основание за прекратяване

Това, че офертите на кандидатите надхвърлят някоя от прогнозните стойности на общината само по себе си не е основание за отстраняване. Причината е, че общината не заложи максимални цени. Обясненията за това варират от това, че тази практика се смята за незаконна и щяла да предизвика обжалвания още на старта на процедурата, през очакването всички кандидати да играят близо до максимума, до това, че районите в София са прекалено различни и не можело да се определят максимални цени за всеки от тях.

Ако сравнението между оферта и прогноза не е основание за спиране на процедурата, то от общината твърдят, че "всяко превишаване на предвидените средства в план-сметката и бюджета на Столична община представлява основание за прекратяване на поръчката".

"Към днешна дата, ако цената на избрания изпълнител надхвърли значително предвидения финансов ресурс, Възложителят ще бъде поставен в обективна невъзможност да подпише и изпълни договорите", пише в отговорите на местната власт на въпросите на Mediapool.

Дали ще се окаже, че това условие е изпълнено, предстои да разберем. Ако това се случи, ще се върви към пряко договаряне с поканени от местната власт фирми, обясни на няколко пъти кметът Терзиев.

Но в крайна сметка и обявяването на нова поръчка, и прекратяването на сегашната може да се обжалва, а ако общината загуби евентуално дело, може да бъде принудена да подпише контракти с единствените останали кандидати. А това са фирми, свързвани с Христофорос Аманатидис - Таки, Румен Гайтански - Вълка, дружество, било някога част от портфолиото на "Титан", и турска компания.