Размяната на земи, която не се случи: Как Тръмп трескаво преследваше мира в Украйна

Малко след като се срещна с Владимир Путин в Москва на 6 август, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф предаде голяма новина на Доналд Тръмп: руският президент бил готов да предложи значителни териториални отстъпки, за да сложи край на войната си в Украйна.

Това разказва Ройтерс в статия, описваща събитията преди и след срещата в Аляска, което не доведе до мир в Украйна.

След като е изслушал доклада на Уиткоф, Тръмп е приветствал “големия напредък” на своя емисар и се съгласил да проведе историческа среща на върха с Путин, като дал да се разбере, че размяна на територии е на масата.

Но дипломатическата инициатива скоро се е превърнала в хаос.

На 7 август, в телефонен разговор с няколко европейски лидери, Уиткоф намекнал, че Путин е готов да се изтегли от украинските региони Запорожие и Херсон в замяна на това Киев да отстъпи Донецк и Луганск, твърди източник, запознат с обсъжданията.

Предложението е шокирало мнозина от участниците в разговора, тъй като рязко се разминавало с техните собствени оценки за позицията на Путин.

На следващия ден обаче Уиткоф изглежда променил версията си. В разговор, свикан от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейски съветници по националната сигурност, пратеникът заявил, че всъщност Путин не е предлагал да се изтегли от въпросните два региона.

Вместо това американски представители посочили в разговора, че Путин е дал сигнали за по-малки отстъпки към Вашингтон. Той нямало да изисква Западът официално да признае Запорожие и Херсон като руски, твърди източник на Ройтерс.

И досега не е ясно какво точно е било казано от Путин на Уиткоф в Москва.

Уиткоф, имотен магнат без дипломатически опит, нарушил стандартния протокол, като отишъл на срещата без протоколчик от Държавния департамент и така напуснал без запис на точните предложения на Путин, разказа източник, запознат с вътрешната динамика в администрацията.

Интервюта с повече от дузина американски и европейски официални лица очертават последния опит на администрацията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна.

Процесът завърши с среща на върха между Тръмп и Путин в Аляска на 15 август. Там лидерите си размениха топли думи, но не постигнаха мирно споразумение.

Създава се впечатление за американския президент, който е готов да действа бързо по външнополитически решения, опирайки се повече на доверени лица и инстинкт, отколкото на традиционните дипломатически канали и процеса на задълбочено обсъждане.

Поддръжниците на Тръмп казват, че неговият подход е донесъл пробиви, немислими при предшественика му. Те посочват откриването на дипломатически отношения със сирийското правителство, бомбардировките срещу иранските ядрени съоръжения и установяването на директна връзка с Путин, която някога може и да сложи край на войната.

Но критиците на Тръмп твърдят, че неговият импровизиран стил е създал объркване както в администрацията, така и сред съюзниците.

Въпреки срещата на върха в Аляска, войната в Украйна не е по-близо до своя край, казва Кърт Волкър, бивш американски посланик в НАТО и специален представител на САЩ за Украйна през първия мандат на Тръмп.

“Ние сме точно там, където бяхме преди Тръмп да встъпи в длъжност,” добави Волкър. “Русия не е променила позицията си ни най-малко. Войната продължава... Нямаме ясна стратегия как да накараме Путин да я спре.”

“Слабата администрация на Джо Байдън не разбираше външната политика и неговият ‘традиционен процес’ позволи на Русия да нахлуе в Украйна,” твърди говорителката на Белия дом Анна Кели.

“За разлика от това, световни лидери потвърдиха, че президентът Тръмп постигна повече напредък към мира за две седмици, отколкото Джо Байдън за три години и половина”, казва тя.

Руската ракетна и дронова атака срещу Украйна в ранните часове на четвъртък, която включи втория по големина обстрел на Киев с тези оръжия по време на войната, подчерта липсата на напредък в мирните усилия на Тръмп.

Специалният му пратеник за Украйна Кийт Келог осъди атаките като “груби” в публикация в X и заяви, че те “застрашават мира”, към който президентът се стреми.

Някои американски представители, включително Келог, били разочаровани, че след срещата си в Москва Уиткоф въвел противоречива нова информация в дискусиите. Това се е случило в момент, когато САЩ най-накрая приемали по-твърда линия към Русия, каза американски официален представител и друг източник, запознат с динамиката в администрацията.

Преди срещата в Москва администрацията на Тръмп бе посочила, че президентът ще наложи нови санкции или мита върху Русия на 8 август, ако Путин не се съгласи да прекрати войната в Украйна – срок, който изтече без резултат.

Държавният департамент, който отговаря за публичните изявления на Рубио, Уиткоф и Келог, заяви, че тримата официални лица действат “в пълно единство” в прилагането на външната политика “Америка на първо място” на Тръмп.

Трансатлантическо объркване

Опората на Тръмп върху доверени съветници като Уиткоф бе съпътствана от агресивно прочистване на американската система за национална сигурност и отстраняването или преназначаването на експерти по Русия и Украйна в Пентагона, Държавния департамент и Съвета за национална сигурност.

Уиткоф, близък приятел на Тръмп, спечелил похвали за своята работна етика. Но някои американски и европейски официални лица се опасяват, че руснаците се възползват от липсата му на опит на масата за преговори, съобщи по-рано Ройтерс.

В часовете след срещата си в Москва на 6 август, и Уиткоф, и Тръмп показали, че вярват, че е постигнат пробив. На следващия ден Тръмп заявил, че скоро може да се срещне с руския лидер, а по-късно добавил, че размяна на територии ще е необходима, за да се сложи край на войната.

Това разтревожило европейските представители, които се опасяват, че по-меката американска политика към Путин при Тръмп може да принуди украинците да направят болезнени отстъпки, за да приключат конфликта, започнал със завземането на Крим през 2014 г. и ескалирал с пълномащабното нахлуване през 2022 г.

През следващите дни европейците се опитвали да разберат от своите американски колеги какво точно е казал Путин на Уиткоф, разказаха няколко американски и европейски официални лица.

Някои висши американски представители, включително Келог и Рубио, също първоначално не били наясно с някои детайли от срещата на Уиткоф, каза американски официален представител и друг източник, запознат с вътрешната динамика, без да предоставят допълнителни подробности.

Дори докато някои европейски представители публично хвалели Тръмп за дипломатическите му усилия, много други били сериозно притеснени.

Украински представители са казали на висши германски официални лица на 13 август, че тяхното разузнаване показва, че Путин планира да използва срещата с Тръмп, за да печели време преди евентуална руска офанзива през октомври или ноември, според германски източник, запознат с предупреждението.

Тръмп ще остане без избор

Срещата на върха между Тръмп и Путин в Анкъридж на 15 август не доведе до явни пробиви. Той вече бе свалил очакванията в дните преди срещата, представяйки я като една стъпка в дипломатически процес, а не като възможност за постигане на сделка.

Американският президент не направи териториални отстъпки от името на Украйна, макар че излезе от срещата с позиция, че временно примирие не е необходимо условие за траен мир – позиция, споделяна от Путин, но не и от повечето европейски лидери.

Европейските съюзници незабавно започнали да обсъждат как да повлияят на следващия ход на Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски, който трябваше да се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август, e поискал през уикенда от европейските лидери да се присъединят към него, според говорител на германското правителство.

Лидерите обсъждали дали да отидат със Зеленски, за да избегнат фиаско като срещата в Овалния кабинет през февруари, където Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс укорили украинския лидер, според двама европейски източници.

В крайна сметка срещата на 18 август била успешна и показала възстановено американско-европейско сътрудничество, казали няколко европейски дипломати пред Ройтерс. Само година по-рано, в предизборната кампания, Тръмп бе насърчил Русия да атакува съюзници от НАТО, които не плащат справедливия си дял за отбрана.

Най-значимото споразумение: Тръмп и европейските лидери се съгласили официално да изработят рамката за бъдещи гаранции за сигурността на Украйна. В последните дни външни министри и военни представители провеждали разговори, за да определят ролята на всяка държава в този процес.

Все пак, краят на войната изглежда далеч.

Руски представители, включително външният министър Сергей Лавров, дадоха ясно да се разбере, че няма да приемат каквито и да било украински гаранции за сигурност, които включват чужди войски в Украйна. Докато Тръмп призоваваше за среща между Путин и Зеленски, Москва заяви, че подобна среща е малко вероятна в краткосрочен план.

Волкър, бившият пратеник на Тръмп, изрази оптимизъм, че в крайна сметка Тръмп ще окаже силен натиск върху Путин да промени позицията си чрез по-тежки икономически санкции и военна подкрепа за Украйна.

“Мисля, че Тръмп е олицетворение на онази мисъл на Чърчил, че ‘винаги можеш да разчиташ на американците да направят правилното нещо, след като изчерпят всички други възможни алтернативи’,” каза Волкър.

“Тръмп наистина ще бъде оставен без избор.”