Разногласия за цифровите регулации забавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ

ЕПА/БГНЕС
Разногласия относно европейските закони в областта на цифровите технологии предизвикват забавяне на окончателното оформяне на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, твърди "Файненшъл таймс" (Financial Times).
 
Европейският съюз се противопоставя на включването на Закона за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA) в преговорите, което е една от причините за отлагането на финалния вариант на сделката, постигната през юли.
 
В основата на спора стоят различията във формулировката на т.нар. "нетарифни търговски бариери". Американската страна настоява цифровите регулации на ЕС да бъдат включени в тази категория. Европейската комисия, Белият дом и Държавният департамент на САЩ са били потърсени за коментар от британското издание, но засега няма официални изявления, предаде БТА.
 
Съгласно Закона за цифровите услуги компаниите са задължени да предприемат мерки срещу езика на омразата и друго незаконно съдържание в интернет. Забранени са манипулативните практики, които подтикват потребителите към покупки, както и рекламите, насочени към деца. Нарушенията могат да доведат до санкции в размер до шест процента от годишните глобални приходи.
 
Американски компании като "Мета" (Meta), компанията майка на "Фейсбук" (Facebook), и "Алфабет" (Alphabet), компанията майка на "Гугъл" (Google), както и китайската "БайтДенс" (ByteDance), собственик на платформата за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok), вече са подложени на контрол по силата на регламента. Според Вашингтон действията на ЕС представляват неразрешено ограничаване на свободата на изразяване.
 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха през юли споразумение за митата, което предвижда петнадесетпроцентно вносно мито за повечето стоки от ЕС с цел предотвратяване на търговска война.
 
По данни на "Файненшъл таймс" САЩ искат да запазят възможността за отстъпки по Закона за цифровите услуги и свързва това с прилагането на договорените търговски мерки.
 
Представител на администрацията на Тръмп е заявил, че обещаното намаление на митата за внос на автомобили от ЕС – от 27,5 процента до 15 процента – се отлага до подписването на съвместна декларация. Първоначално Европейската комисия очакваше намалението да влезе в сила до 15-и август.
 

Ключови думи

САЩ мита ЕС технологични гиганти цифрови услуги
