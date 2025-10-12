Разнопосочно движение в цените на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите у нас

Разнопосочно движение в цените на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава тази седмица с 0,13 процента до 2,267 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,270 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.
При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват червените и зелените чушки - с 4,22 на сто и с 3,56 на сто до 2,15 лева за килограм и 1,82 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава също при зелето и то се продава с 3,16 на сто повече до 0,98 лева за килограм. Морковите са нагоре с 2,82 на сто и се търгуват по 1,22 лева за килограм. Цената на краставиците се вдига с 2,80 на сто до 2,15 лева за килограм, докато на доматите е надолу с 1,70 на сто до 2,55 лева за килограм. Най-много поевтиняват картофите - с 8,96 на сто до 0,92 лева за килограм. Цената на тиквичките пада със 7,03 на сто до 1,25 лева за килограм, а на зрелия лук кромид - с 1,17 на сто до 1,01 лева за килограм.
При плодовете най-значително поевтиняват дините - с 16,34 на сто до 0,54 лева за килограм. Лимоните са по-евтини с 9,55 на сто и се продават по 3,90 лева за килограм. Ябълките са надолу с 5,90 на сто до 2,52 лева за килограм. Поскъпване има при гроздето, което се търгува с 3,19 на сто повече до 2,99 лева за килограм. Бананите качват с 1,45 на сто до 2,80 лева за килограм.
Цената на кравето сирене се вдига с 1,45 на сто до 12,16 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 1,27 на сто до 18,10 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,47 на сто нагоре и се продава по 1,39 лева за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко пада с 0,44 на сто до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 0,81 на сто и то се търгува по 3,11 лева за брой.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,87 на сто до 7,02 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,88 на сто до 0,38 лева за брой на едро.
Брашното тип 500 е с 1,97 на сто нагоре и се продава по 1,53 лева за килограм. Захарта поевтинява с 0,99 на сто до 1,80 лева за килограм. Олиото е надолу с 1,44 на сто до 3,15 на лева за литър.
Оризът е с 0,73 на сто по-евтин до 3,25 лева за килограм, а лещата - с 1,51 на сто до 4,23 лева за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 0,31 на сто до 4,26 лева за килограм.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.