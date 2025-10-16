"Разочаровано и недоумяващо" Външно привика посланика на Словакия заради Северна Македония

Българското външно министерство извика на среща посланика на Словакия Васил Гривна, за да изрази "разочарованието и недоумението си" от позицията на словашкия президент Петер Пелегрини в подкрепа на “контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония“.

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов е осъдил “заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), включително Словакия“.

Този консенсус бе заложен в преговорната рамка на Северна Македония. Според него най-важното изискване, за да започне Скопие реални преговори за членство в Европейския съюз, е да впише в конституцията българите.

Воденото от ВМРО-ДПМНЕ управление обаче отказва да го изпълни развива мощна кампания, чиито основни опорки са, че България ще продължи да има нови и нови условия и че е възможно Скопие да договори с ЕС по-добри условия.

"Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна кандидат“, посочил Първанов, цитиран от пресцентъра на МВнР.

По-рано тази седмица президентът на Словакия Петер Пелегрини каза “ЕС прави голяма грешка и поема рискове“ в процеса на присъединяването на Западните Балкани. По думите му Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

"Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването“, каза той.

От МВнР са припомнили на словашкия посланик, че “напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености“.

Северна Македония развива мощна дипломатическа кампания, която дава ограничени резултати, най-вече на ниво Европейски парламент.