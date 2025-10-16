 Прескочи към основното съдържание
"Разочаровано и недоумяващо" Външно привика посланика на Словакия заради Северна Македония

Никола Лалов 2 коментара
Президентите на Словакия и Северна Македония Петер Пелегрини и Гордана Силяновска- Давкова, сн. ЕПА/БГНЕС
Българското външно министерство извика на среща посланика на Словакия Васил Гривна, за да изрази "разочарованието и недоумението си" от позицията на словашкия президент Петер Пелегрини в подкрепа на “контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония“. 
 
Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов е осъдил “заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), включително Словакия“.
 
Този консенсус бе заложен в преговорната рамка на Северна Македония. Според него най-важното изискване, за да започне Скопие реални преговори за членство в Европейския съюз, е да впише в конституцията българите. 
 

Воденото от ВМРО-ДПМНЕ управление обаче отказва да го изпълни развива мощна кампания, чиито основни опорки са, че България ще продължи да има нови и нови условия и че е възможно Скопие да договори с ЕС по-добри условия.
 
"Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна кандидат“, посочил Първанов, цитиран от пресцентъра на МВнР.
 
По-рано тази седмица президентът на Словакия Петер Пелегрини каза “ЕС прави голяма грешка и поема рискове“ в процеса на присъединяването на Западните Балкани. По думите му Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.
 
"Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването“, каза той. 
 
От МВнР са припомнили на словашкия посланик, че “напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености“.
 
Северна Македония развива мощна дипломатическа кампания, която дава ограничени резултати, най-вече на ниво Европейски парламент. 
 
Към момента ЕК е категорична, че няма да променя условията за членство.
 
 
 

Северна Македония Външно министерство ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски
2 коментара

