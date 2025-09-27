Разрушително земетресение в Китай

Земетресение с магнитуд 5.6 разруши къщи в северозападната китайска провинция Гансу, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.
Единадесет души са били откарани в болници с наранявания. Петима от шестима пациенти, приети в една от лечебните заведения, са хоспитализирани за по-нататъшно лечение, като състоянието им е стабилно, уточнява агенция Синхуа.
По данни на правителствения сеизмологичен център трусът е бил на малка дълбочина – около 10 км. Епицентърът се е намирал на около 140 км югоизточно от столицата на провинцията Ланчжоу.
Вследствие на земетресението са разрушени напълно 17 къщи, а над 3500 жилищни сгради са повредени. Около 7800 души са били евакуирани.
Видео кадри показват спасителни екипи, които разчистват тухли и отломки. Някои пътни участъци бяха затрупани от камъни, но движението по основните пътища продължава нормално, допълва Синхуа.
Какви "разрущения" са документирани?