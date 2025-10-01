Разследва се блудство с 4-годишно момиченце в детска градина

Прокуратурата в Бургас води разследване за блудство с 4-годишно момиченце в град Каблешково. Сигналът за престъплението е подаден още през януари, но досега за делото не е съобщавано.

Историята бе разказана от Glasnews. Според родителите на пострадалото дете то внезапно променило поведението си след като тръгнало на градина. Месеци наред то не споделяло какво точно му се случва, докато един ден родителите му не забелязали травми по ноктите и започнали да го разпитват по-настоятелно.

Накрая детето споделило, че една от учителките редовно го бие и тормози. Показало на майка си и рана в интимната област. Разказала, че госпожата я е докосвала там, след което я заболял коремът и имала кръв.

Родителите водят детето на преглед, който установява травма в интимната област, както и по ръцете. Подаден е сигнал до полицията и е образувано дело. Месеци наред се чака изготвянето на медицинска експертиза, назначена от разследващите. Това заключение обаче не установява наранявания. Изготвянето му е в скандален срок – изследването е назначено през април, а е готово чак през септември.

"Делото се води за извършени блудствени действия, така че се продължава в тази насока. Целта на разследването е да се установи има ли извършено престъпление и от кого. Към момента не мога да се ангажирам с наличието на някаква оправдателна теза, нито пък обвинителна, тъй като не са приключили следствените действия, които биха отговорили има ли извършено престъпление въобще", заяви шефката на районната прокуратура в Бургас Мария Маркова.

Според нея на детето са извършени няколко прегледа преди да се подаде сигнал. Заключенията от тях по думите ѝ са противоречиви. Тези документи били приобщени по делото, но имало проблем с тях от гледна точка на прокуратурата.

"Същите не могат да бъдат кредитирани като такива с оглед излагане на обвинителната теза, тъй като тези медицински удостоверения и частни експертизи са от частен характер и няма как да бъдат кредитирани в цялост. Те могат да бъдат ползвани като насочващи, като контролни, но както казах – самите те са противоречиви и има разминавания", каза Маркова.

По думите ѝ делото е приоритетно за прокуратурата, а забавянето идвало от това, че няма достатъчно вещи лица. Към момента по това разследване няма повдигнати обвинения.