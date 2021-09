Разследване с българско участие за отравянето на Навални получи награда Emmy

Журналистическото разследване на няколко медии за отравянето на лидера на руската опозиция Алексей Навални беше отличено с американската телевизионна награда Emmy в категорията в категорията "Разследващ репортаж в новинарска програма". Разследването, излъчено от телевизионния канал CNN, е осъществено съвместно от журналисти от няколко държави - CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Investigative Report in a Newscast goes to "CNN/Bellingcat Investigation into the Poisoning of Russian Opposition Leader Alexey Navalny," @CNN @AC360. pic.twitter.com/7YEKiNJHbE — News & Documentary Emmys (@newsemmys) September 29, 2021

Основен участник в разследването е българския журналист от разследващия сайт Bellingcat/The Insider Христо Грозев, припомня агенция БГНЕС. Публикацията в портала, в която за първи път са изброени имената на предполагаемите извършители на покушението срещу Навални, предизвика сериозен резонанс в световните медии. По-рано Христо Грозев сподели в интервю за "Дойче веле" подробности от проучването, как журналистите са получили достъп до личните данни на представителите на службите и защо за отравянето на Навални, както и по-рано на Скрипал, е използвана отрова от семейството на "Новичок". Грозен прави обоснования извод, че служители на Федералната служба за сигурност имат отношение към отравянето на Навални.

Разследването показва как през август 2020 г. служители на специалната група на ФСБ, действаща под прикритието на Института по съдебна медицина, са извършили опит за убийство на Навални с помощта на забранен химически боен агент от групата "Новичок". Материалът, публикуван на 14 декември миналата година, показва, че служители на ФСБ са следели Навални от няколко години. Разследващите установяват, че според базата данни за самолетни пътувания членовете на групата са летели до десетки градове в Русия, където е летял и Навални.

Отравянето на Навални

Алексей Навални беше отровен в Томск през август 2020 г. и след това транспортиран в Германия за лечение. Навални обвинява руския президент Владимир Путин и ФСБ в опит за убийство. Повече от 50 държави-членове на ОЗХО призоваха Русия да разследва отравянето на политика. Руските власти отричат всички обвинения. ЕС и Великобритания наложиха санкции за отравянето, припомня Дойче веле в репортажа си за наградата.

На 17 януари 2021 г. Навални се завърна в Русия и бе задържан на летище Шереметиево. На 2 февруари той беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор по обвинение в нарушаване на пробационни задължения по делото на козметичната компания Yves Rocher. Като част от това дело Алексей Навални и брат му Олег бяха признати за виновни за присвояване през декември 2014 г.

Наградата Emmy се счита за най-престижната телевизионна награда в света.

Информация за всички номинации и награди в различните категории може да видите ТУК.