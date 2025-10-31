Разследването срещу Благомир Коцев приключи

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е приключил. Материалите по делото ще му бъдат предявени в петък. Привикани са и останалите трима обвиняеми, които също ще получат събраните доказателства.

Коцев е обвиняем в корупционно престъпление и принуда като в началото на разследването прокуратурата твърдеше, че има и престъпна група, но след това се отказа от тази формулировка. Заедно с кмета обвиняеми са двама общински съветници от ПП-ДБ – Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и пиарката на Коцев – Антоанета Петрова.

Според прокураутрата още в началото на мандата преди две години Коцев е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт”. Казал ѝ, че ако не изпълни разпореждането му, ще остане без работа.

Разследващите смятат, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тази сума е 15% от стойността (1.5 млн. лв.) на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове.

Димитрова е основният свидетел на прокуратурата. Тя неизменно печели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища, докато на власт е предишният кмет – Иван Портних от ГЕРБ.

След смяната на кметската управа Димитрова губи търгове и обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията, която не намира нищо нередно в процедурата. Нейното решение е потвърдено и от Върховния административен съд. След това Димитрова подава сигнал за корупция.

Коцев, в съучастие със Стефанов, се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на друга фирма, собственост на Ивайло Маринов, твърдят още прокурорите. Последният също бе арестуван през лятото. Той прекара известно време под стража и след това бе освободен.

На Коцев е повдигнато обвинение и за поискан подкуп от Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. За да се реализира проектът му, трябвало да се направи промяна на устройствения план и да се измести трасето на булевард. В показанията си Георгиев твърди, че са му поискани "60 бонбона", т.е. 60 хил. евро. затова и обвинението е за точно тази сума.

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.

Към момента Коцев продължава да е в ареста. Най-вероятно защитата му ще поиска той да бъде освободен, тъй като след като разследването е приключило отпада риксът обвиняемият да повлияе на свидетели или върху събирането на доказателсва.