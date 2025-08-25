Разследват смъртта на млада родилка в Русе



Окръжната прокуратура в Русе разследва смъртта на млада родилка, настъпила два дни след раждането. 21-годишната Габриела Георгиева от Две могили е постъпила на 21 август за второ раждане в родилното отделение на болница "Канев" в Русе.

Медицинският директор на болницата д-р Лидия Стефанова съобщи, че жената е постъпила в лечебното заведение в 3:30 ч. на 21 август, а в 4:20 ч. е родила по естествен път момче в добро общо състояние.

В четвъртък и петък родилката се оплаквала от болки и въпреки че това е нормално състояние за следродовия период, лекарите назначават изследвания и консултация с хирург.

Нито хирургът открива причина, нито на скенера се вижда изменение на тазовите органи. Болките на родилката са били успокоени с аналгетици, но в ранните часове на съботния ден тя рязко се влошава и въпреки 90-минутните реанимационни действия умира. За изясняването на случая от болницата сами са сигнализирали Окръжна прокуратура.

Назначена е аутопсия. Стефанова добави, че от лечебното заведение имат своите версии за настъпването на смъртта на жената, но до изясняване на случая няма как да ги оповестяват.

Извършва се и вътрешна проверка в болницата по настояване на директора ѝ Иван Иванов. Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза. Близките са уведомени за това.

"Искаме прозрачност, да установим абсолютната истина, за да поднесем на близките на Габриела това, което се е случило в пълен обем", каза Иванов.