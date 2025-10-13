РДНСК- Бургас издаде акт за незаконно строителство в "Елените"

Днес Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Бургас издаде акт за незаконно строителство за корекцията на реката и аквапарка в "Елените". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти в курорта Албена преди участието си в Годишната среща на местните власти. По-рано през деня министърът, заместник-министър Веселина Терзийска и представители на ДНСК бяха на място във ваканционното селище.
"След като актът бъде издаден, ще бъде обявен на заинтересованите страни, а следващата стъпка е заповед за събаряне на установеното незаконно строителство", каза Иван Иванов.
По думите му ако наводнението бе станало по време на активния туристически сезон, жертвите са щели да бъдат стотици.
"Стихията е помела всичко по пътя си и няма гаранция, че бедствието няма да се повтори, защото когато е запушен пътят на една река, се случват такива апокалиптични картини", каза министър Иванов. Той допълни, че държавата е на мястото си и ще бъде безкомпромисна по всеки един такъв казус.
Регионалният министър напомни, че е разпоредил на ДНСК да бъде извършена проверка на всички речни корита по Черноморието. Ако в тях бъде установено незаконно строителство, ще се действа безкомпромисно, закани се регионалният министър.
По отношение на статута на жилищната сграда "Негреско", регионалният министър обясни, че е установено незаконно строителство на извършените строително-монтажни работи за корекция на речно корито, бетонни работи и насипи, които на практика се намират под хотела.
"Там се е получила една тапа, която е създала заливането надолу, защото реката не върви в своето естествено корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне. Въпросът е дали хотелът ще устои на събарянето на тези обекти", обясни министър Иванов.
"Аквапаркът няма документи, както и корекцията на реката - това са незаконни строежи, установени с протоколи и проверка на място. Разследването продължава. Работа на прокуратурата е да установи има ли виновни лица. Установили сме фактическата част, че корекцията на реката е незаконна и няма документи. Обвинението трябва да установи кой ги е направил, от кога са разрешителните и промяната на подробните устройствени планове", каза още регионалният министър.
Той допълни, че за разрушаване на незаконното строителство има срокове.
Ако има сигнали за строежи в коритата на реки за други населени места, извън Черноморието, те също ще бъдат проверени, обеща регионалният министър.
"Изискали сме данни от Басейновите дирекции и регионалните инспекции на околната среда и водите за информация къде има речни корита, които не са нанесени в кадастъра, събираме информацията, за да е пълна. На тези места ще бъдат направени проверки и ако се установи, че там има строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона санкции", каза Иван Иванов.
Хаха, пълно е със строителни престъпления по Черноморието, дори 1 % не могат да санкционират, дори да искат