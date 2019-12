Реал Мадрид и Манчестър Сити се срещат още на осминафиналите в Шампионската лига

Реал Мадрид - Манчестър Сити и Ливърпул - Атлетико (Мадрид) са два от най-завързаните сблъсъци на осминафиналите в най-комерсиалния европейски футболен турнир Шампионска лига.

Ювентус е с привидно най-лек жребий от фаворитите и ще се изправи срещу Лион, който среща сериозни проблеми във френското първенство тази година.

Пари Сен Жермен, които за поредна година се надява да вземе трофея, ще трябва да елиминира трудния тим на Борусия (Дортмунд).

Първите мачове са съответно на 18/19/25/26 февруари 2020 година, а реваншите - на 10/11/17/18 март.

