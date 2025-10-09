Реките Янтра и Белица достигнаха критични нива край Велико Търново

Реките Янтра и Белица вдигнаха сериозно нивата си тази нощ и около 5 часа тази сутрин достигнаха критични стойности за разлив и наводнения във Велико Търново, Килифарево и Дебелец.

Водата е блокирала външния вход на историческата черква "Св. 40 мъченици" и тя е затворена за посетители.

На рисковите точки в най-ниските части на Велико Търново има дежурства от противопожарната служба.

Янтра достигна своя пик във Велико Търново около 7:30 часа тази сутрин с ниво 4.65 метра. През последния час е отчетен спад с 9 см - актуалната стойност е 4.56 метра, написа кметът на Велико Търново Даниел Панов в профила си във "Фейсбук".

Цяла нощ той заедно с кметовете на Дебелец и Килифарево Снежана Първанова и Цоньо Пилев, главен инспектор Николай Александров и главен инспектор Пламен Иванов от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са обикаляли рисковите точки за наводнения.

Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място е имало и екипи на пожарната.

Към 5 часа тази сутрин във Велико Търново река Янтра е в пика на нивото си - 4.50 метра при критична стойност от 5.50 метра. Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кварталите "Асенов" и "Чолаковци", следи се и ниската част на улица "Крайбрежна". Опасността от преливане е преодоляна, уверява Даниел Панов.

"Разпоредил съм на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения. И във Велико Търново, и на територията на общината - след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води", добави той.

Обилните дъждове през последните дни са активизирали се свлачища в района на хълма "Трапезица" и по пътя за Горна Оряховица.

"От АПИ през деня ще ги почистят и ще обрушат камъните, които са опасни. Предстоят огледи на всички мостове и водостоци, за да се организира почистването им в следващите дни при спадане на нивата на реките. Няма нужда от диги. В най-критичните точки, които се наводняват във Велико Търново, реката не можа да достигне", посочи Панов.

По думите му Дряновска река, която се влива в река Белица след Дебелец, обаче продължава да се покачва.

В Килифарево река Белица достигна 2 метра, но към момента няма опасност от заливане на къщи.

След проливните валежи снощи огромна скала се откъсна от крепостта "Царевец" във Велико Търново и падна върху такси. Инцидентът е станал малко след 21 часа в района до музея "Мини България" в сряда. При инцидента няма пострадали, съобщи Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Мястото беше обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.

Скални късове паднаха и на други места във Велико Търново. Подобен инцидент е станал на улица "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци", няма пострадали хора и автомобили.