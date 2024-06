Рекордите от груповата фаза на Евро 2024

Груповата фаза на Европейското първенство в Германия приключи. Двубоите поднесоха много голове, драматични обрати, няколко изненади, а най-доброто тепърва предстои.

Вече станаха ясни всички осминафиналисти, а ако фаворитите спечелят своите мачове, то на ¼-финалите можем да станем свидетели на няколко мегасблъсъка.

И докато всички погледи са отправени към предстоящите елиминации, то нека си припомним рекордите, които бяха подобрени по време на груповата фаза.

Mediapool вече ви разказа за най-бързия гол, най-младия и най-възрастния играч, които записаха минути в надпреварата. Всички тези рекорди бяха подобрени още след изиграването на първия кръг на груповата фаза. Останалите срещи обаче също ни предложиха няколко много любопитни моменти.



Албанският национал Клаус Гязула стана първият играч на Европейско първенство, който влиза като резерва и отбелязва автогол и гол в един мач. Това се случи в двубоя на Албания с Хърватия, завършил 2:2. По време на мача двата отбора отправиха 17 точни удара, което е най-доброто постижение за точни изстрели на европейско първенство от 20 години насам.



Гязула все пак имаше повод за радост, след като вече беше вкарал топката в собствената си врата, Сн. ЕПА/БГНЕС

Мануел Нойер стана вратарят с най-много участия на Европейско първенство – 18, изпреварвайки легендата на Италия Джанлуиджи Буфон (17).

Тони Кроос направи 124 подавания срещу Унгария при победата с 2:0, което е само с 3 по-малко от рекорда на испанеца Шави от 2012 г.

Италия отправи само 4 удара срещу Испания ( 1 точен), което е и най-слабото им подобно постижение на европейско първенство.

Чехия пък записа 12 точни удара срещу Грузия и все пак двубоят завърши при резултат 1:1, с което чехите станаха отборът с най-много точни изстрели, който не печели мач.

Освен най-добрият реализатор в историята на европейските първенства, Криситиано Роналдо стана и играчът с най-много асистенции, след като подаде за третия гол срещу Турция, когато Португалия спечели с 3:0.

След мача с Швейцария Тони Кроос подобри собствения си рекорд за най-много точни подавания в групавата фаза на турнира. През 2016 той даде 323 точни паса, а осем години по-късно с 1 повече.

Голът на Кевин Чобот, който отбеляза в 99:32, за да донесе драматична победа на Унгария над Шотландия, е най-късният в редовно време на мач от европейско първенство.

С попадението си срещу Италия при равенството 1:1 Лука Модрич стана най-възрастният голмайстор на европейско първенство на 38 години и 289 дни.



Секунди преди да реализира, Модрич изпусна дузпа, Сн. ЕПА/БГНЕС

Очакванията са, че Роналдо ще подобри и този рекорд, но той не успя да се разпише и в трите мача от груповата фаза на турнира. Така това е първият голям форум, в който португалецът не отбелязвал гол в груповата фаза.



39-годишният нападател отправи общо 12 удара в трите мача, но не успя да реализира, Сн. ЕПА/БГНЕС

С двете нулеви равенства в последния кръг на група "C" беше изравнен антирекордът за най-малко попадения в група на европейско първенство, а освен това е и първият случай в историята на турнира, когато и двата последни мача от група завършват без голове.

Всички отбори в група "D" завършиха с по 4 точки, като досега не се е случвало всички тимове в група да имат еднакъв точков актив. Украйна пък стана първата страна с такъв брой точки, която завършва последна в групата си.

